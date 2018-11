La missione Insight è arrivata su Marte : La missione della Nasa Insight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) è arrivata su Marte. Dopo sette minuti di discesa, il lander è atterrato e ha dato il segnale di “ok“. Insight ha lo scopo di studiare l’interno del Pianeta rosso, per cercare di capire qualcosa di più sul nostro vicino ma anche sulla formazione dei pianeti interni del Sistema solare, Terra inclusa. Una missione ...