InSight conquista Marte | touchdown sul Pianeta Rosso | a breve la conferma ufficiale LIVE

(Di lunedì 26 novembre 2018) In soli 7 minuti (i ben noti “minuti di terrore“) la sonda(Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) della NASA è discesa sul suolo dicon l’ausilio di paracadute e retrorazzi. Lo spettacolo è entrato nel vivo intorno alle 20:40 ora italiana, quando è avvenuta la separazione della sonda dalla piattaforma che l’ha portata fino a. Alle 20:41ha cambiato orientamento in modo da posizionarsi correttamente per l’ingresso in atmosfera, avvenuto alle 20:47 alla folle velocità di 19.800 km/h. E’ avvenuta poi la fase più delicata: alle 20:49, durante la discesa, lo scudo termico ha raggiunto la temperatura di 1.500°C: 15 secondi dopo la decelerazione ha toccato il picco. Alle 20:51 si è aperto il paracadute e subito dopo è avvenuto il distacco dello scudo termico. Dieci secondi dopo modulo di ...