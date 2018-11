Iniesta shock | “Ho sofferto di depressione | la notte…”

calcioweb.eu

(Di lunedì 26 novembre 2018) “Quando sei depresso non senti quello che ti accade intorno ed è come se non avessi nulla. Aspettavo solo che arrivasse la notte per prendere le pillole e riposare: la gente è mossa da una speranza, un obiettivo, se sei depresso diventi vulnerabile e non sei più tu. È difficile controllare i momenti della vita“. In un’intervista toccante, Andresha confessato di averdiai tempi del Barcellona, club con cui si è consacrato come uno dei migliori centrocampisti della storia. Col passare del tempo, e l’aiuto delle persone care, l’ex blaugrana ha poi progressivamente superato la malattia. Quest’anno, dopo aver vinto tutto con le maglie di Barça e Nazionale spagnola, Don Andres ha salutato l’Europa e ha scelto il Giappone come ultima tappa della sua carriera: “Avrei voluto giocare nel ‘mio’ club ...