Iniesta e la depressione | mi impasticcavo

Iniesta - confessione-choc : 'Al Barcellona ho sofferto di depressione' : Un "demone" con cui tanti hanno avuto a che fare, nel mondo del calcio; una partita che non è semplice vincere per nessuno, quella contro la depressione. Andres Iniesta ha raccontato la sua, di vittoria, confessando alla trasmissione "Salvados" come ...

La sorprendente rivelazione di Iniesta : “lottavo contro la depressione - non potevo aiutare il Barca” : Don Andres Iniesta ha svelato i problemi di depressione che ha dovuto affrontare ai tempi del Barcellona, ma anche i guai interni alla Spagna ai Mondiali “Le persone vengono mosse dalla voglia di fare e in una situazione del genere non hai niente, non senti le cose. Io desideravo solo che arrivasse la notte per potermi prendere una pastiglia e riposare. Quando soffri di depressione non sei te stesso“. Andres Iniesta come un libro ...