calcioweb.eu

: Infortunio #Toloi, nuovi problemi in difesa per #Gasperini - CalcioWeb : Infortunio #Toloi, nuovi problemi in difesa per #Gasperini -

(Di lunedì 26 novembre 2018)– Per la partita di ieri Gian Pieroaveva recuperato diversi calciatori, riuscendo ad avere tutto il reparto difensivo a disposizione. L’affaticamento di Dijmsiti, la lesione muscolare di Masiello, il problema al polpaccio di Palomino e il taglio in testa per: tutto alle spalle e tutti convocati e titolari, ad eccezione dell’argentino subentrato all’88’. Chi non è riuscito a finire la partita, e non per scelta tecnica, è stato, uno dei migliori nel primo tempo che l’Atalanta ha chiuso in vantaggio sul 2-1. Per l’ex Roma unmuscolare che gli ha impedito di rientrare in campo nella ripresa. Settimana prossima a Bergamo arriva il Napoli epotrebbe dover proporre una linea difensiva inedita con Mancini, Palomino e Masiello.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...