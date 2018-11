Infortunio Dzeko | si ferma anche il bosniaco | out contro il Real Madrid?

calcioweb.eu

: Infortunio #Dzeko, si ferma anche il bosniaco: out contro il #RMUCL? - CalcioWeb : Infortunio #Dzeko, si ferma anche il bosniaco: out contro il #RMUCL? - CalcioNews24 : Infortunio Dzeko, problema muscolare per il bosniaco: a rischio contro il Real - DoctorDeathStar : RT @porrelington: @Official_RdF @OfficialASRoma @Hyundai_Italia la colpa è di Di Francesco che con 3-4 titolari assenti per infortunio ci h… -

(Di lunedì 26 novembre 2018)– Al peggio non c’è mai fine. Se ne sta rendendo conto la Roma che, dopo aver perso De Rossi e Pastore nelle scorse settimane, Pellegrini nell’anticipo del “Friuli” sabato, adesso potrebbe aver perso Edina 24 ore dal matchil. L’attaccante giallorosso ha accusato un problema muscolare nella partitella disputata a fine rifinitura. Ilsarà regolarmente convocato, ma sarà decisiva la mattinata di domani quando verranno testate le sue condizioni. Poiché quella di Champions League non è l’unica partita importante ad attendere la Roma, Di Francesco potrebbe concedere spazio a Schick per evitare di peggiorare le cose e per provare ad avereal top per la gara di campionatol’Inter. In ogni caso, qualche buona notizia c’è: Olsen e Manolas, infatti, sono pienamente ...