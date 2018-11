Infortunio Castro | rottura del legamento crociato per il giocatore del Cagliari

Cagliari - Infortunio Castro : rottura del crociato - stagione finita : infortunio Castro - Brutte notizie in casa rossoblù. Lucas Castro , dopo gli accertamenti strumentali di questa mattina, ha riportato la rottura del legamento crociato . Una brutta distorsione al ginocchio in allenamento e ko confermato dagli esami di questa mattina. stagione finita e tanto rammarico dopo un inizio devastante in maglia rossoblù. Leggi anche: Cagliari -Torino streming, ecco […] L'articolo Cagliari , infortunio Castro : rottura ...

