Indire docenti neoassunti | Faq e chiarimenti

(Di lunedì 26 novembre 2018) A partire da oggi, lunedì 26 novembre, per iammessi al terzo anno Fit e per isottoposti all’anno di prova e formazione, sarà possibile registrarsi e utilizzare l’ambiente della piattaforma. A tal proposito sono state già pubblicare le Faq, contenenti le risposte alle domande più frequenti. Senza soffermarci sulla procedura di registrazione, ne abbiamo selezionate alcune importanti, che permetteranno di averecirca l’utilizzo della piattaforma stessa.FAQ:in maternità Tra le Faq viene presa in considerazione la casistica di queineo immessi in ruolo quest’anno ma in maternità. In questo caso l’obbligo della formazione dipende dalla data di rientro in servizio. Per superare l’anno di prova sono infatti necessari 180 giorni di effettivo servizio, e se non verranno raggiunti non è ...