Imu e Tasi unificate | come potrebbe essere la nuova tassa sulla casa

FISCO - NUOVA TASSA UNICA SULLA CASA/ Imu e Tasi - emendamento alla manovra : 'rischio stangata' - IlSussidiario.net : manovra, proposta della Lega: TASSA UNICA SULLA CASA. Ultime notizie Imu e Tasi, replica Confedilizia: 'Riforma nasconde aumento'

Tasse sugli immobili - così la Lega vuole riunificare l'Imu e la Tasi : Imu e Tasi in un'unica imposta. L'ipotesi di una «nuova Imu» onnicomprensiva emerge tra gli emendamenti della maggioranza alla manovra. L'obiettivo del «testo unico dell'Imu», 13 articoli racchiusi in ...

Pace fiscale - la rottamazione si allarga anche a multe e tributi locali come Imu e Tasi : La Pace fiscale potrebbe allargarsi e comprendere anche le multe e i tributi locali, come Imu e Tasi. Il governo e la maggioranza sembrano voler accogliere l'istanza dell'Anci per permettere anche ai comuni di raccogliere circa 3 miliardi, secondo le previsioni, di evasioni passate. Ecco come dovrebbe funzionare questo meccanismo per i tributi locali.Continua a leggere

Dl Fiscale - spunta anche la rottamazione per Imu e Tasi : L'estensione della sanatoria alle imposte comunali relative agli immobili è contenuta in un emendamento proposto dalla Lega

Imu e Tasi : proposta della Lega per accorpamento in un'unica imposta : L'emendamento, presentato dalla Lega Nord il partito del Vicepremier e Ministro dell'interno Matteo Salvini, è stato ritenuto ammissibile dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. Di conseguenza, verrà votato dal Parlamento in questi giorni e, se approvato, ridurrà gli adempimenti fiscali a carico dei cittadini - contribuenti. Infatti, l'emendamento in questione prevede l'accorpamento in un'unica imposta di Imu e Tasi. Senza che ...

Manovra - Anci : manca la riforma delle tasse locali - unire Imu e Tasi : La Manovra "è carente nel rispondere alle sempre crescenti esigenze di una complessiva riorganizzazione della fiscalità comunale". E' quanto afferma l'Anci nel documento illustrato alle commissioni ...

Pace fiscale Imu e Tasi 2019 - stralcio totale : come funziona : Il decreto fiscale 119/2018 collegato alla manovra di bilancio per il 2019 e tuttora in fase di conversione in legge, tra le diverse disposizioni in tema di condono prevede all’articolo 4 lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. In pratica si realizza l’annullamento automatico dei debiti che alla data di entrata in vigore del testo, ovvero il 24 ottobre 2018, arrivano a mille euro ...

La proposta : 'Sanatoria anche per Imu e Tasi' : www.ilgiornale.it, . La sanatoria del decreto fiscale va estesa anche alle entrate comunali: come l'Imu , Imposta municipale unica, , la Tasi , Tributo per servizi indivisibili, e l'imposta sulle ...

Nel dl Fisco spuntano sanatoria per Tasi e Imu e tassa sui money transfer : Doppie sanzioni, invece, per chi non paga l'assicurazione dell'auto. Le maglie del decreto si allargano dopo alcuni emendamenti presentati dalla Lega che andranno al voto in Commissione la prossima ...

Lega : sanatoria per Imu e Tasi. Tassa ad hoc sui money transfer : Da una Tassa ad hoc sui money transfer allo stop alla patente per gli evasori seriali per l'Rc auto. Vanno anche oltre il condono gli emendamenti al decreto fiscale presentati anche dalla stessa ...