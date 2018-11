Imperfezioni del volto | per l’88% generano imbarazzo | stress e problemi sul lavoro Ecco

meteoweb.eu

: RT @ClioMakeUp: Tanti consigli per prendervi cura del vostro viso ed eliminare il rischio di imperfezioni! ?????? - DEVMETRIAS : RT @ClioMakeUp: Tanti consigli per prendervi cura del vostro viso ed eliminare il rischio di imperfezioni! ?????? - ClioMakeUp : Tanti consigli per prendervi cura del vostro viso ed eliminare il rischio di imperfezioni! ?????? - RobertoGrassi : RT @armagio: Dopo due settimane a esaltare #River #Boca questo è quel che meritate. Io mi tengo il calcio europeo con le sue imperfezioni #… -

(Di lunedì 26 novembre 2018) “Come fa quell’attrice ad essere sempre così perfetta? Quale sarà il suo segreto”? Chissà quante volte ci siamo fatti queste domande, magari proprio mentre guardavamo l’ultimo divo di Hollywood al cinema, in televisione, o semplicemente in una fotografia. Unluminoso, levigato, ed una pelle invidiabile, sempre liscia e perfetta. È così che siamo abituati a vedere le celebrità. E spesso, proprio per imitarle, ed avere un viso sempre in ordine, le proviamo di tutte: dal trucco, alle creme anti-age, dalle maschere purificanti, ai rimedi più drastici per nascondere vere e proprie. D’altronde è un fatto ormai appurato: chi presenta inestetismi più o meno significativi al, o in altre parti “sensibili” del corpo, neldei casi sviluppa anche forti disturbi emotivi, che hanno ripercussioni sia sul(78% dei casi) sia nel privato (77%). Perché, in fondo, ...