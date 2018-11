Iliad | in arrivo la possibilità di acquistare i nuovi iPhone XR e XS

Kena e ho Mobile salvano Tim e Vodafone dall’arrivo di Iliad : Kena e ho Mobile salvano Tim e Vodafone da eccessive perdite di clienti e quindi delle entrate dopo l’arrivo del quarto operatore sul territorio italiano. iliad ha modificato il mercato Mobile italiano sia in termini di tariffe che di portabilità assorbendo 2 milioni dei suoi attuali clienti da Wind Tre e operatori virtuali per circa il 50% e da Tim e Vodafone per il restante 50%. Kena e ho tengono a galla Tim e Vodafone Tim e Vodafone ...

TIM perde 39.000 linee Mobile resistendo all’arrivo di Iliad - grazie anche a Kena : TIM ha pubblicato i risultati del terzo trimestre del 2018 e mira a sottolineare il dato relativo alla crescita dei ricavi da servizi del Gruppo. TIM sembrerebbe dunque aver resistito al mutamento dello scenario regolatorio e competitivo, dopo l’ingresso di iliad, anche grazie al secondo brand Kena Mobile, tuttavia l’aggiudicazione delle frequenze del 5G non è contemplata. L'articolo TIM perde 39.000 linee Mobile resistendo all’arrivo di iliad, ...

Pesanti effetti su Vodafone e Wind Tre con l’arrivo di Iliad : primissime previsioni sul 2018 : In tanti in questi mesi si sono chiesti quale sia stato il reale impatto di Iliad su autentici colossi come Vodafone e Wind Tre nel mercato mobile? Alcune stime ancora non sono ufficiali, ma allo stesso tempo oggi 8 novembre possiamo concentrarci su specifiche previsioni che la dicono lunga sul trend che si è venuto a creare nel nostro Paese, con TIM ad esempio in grado di crescere nella telefonia fissa durante i primi nove mesi del 2019 e, al ...

