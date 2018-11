Il traffico dati da mobile fa boom | più 79% in un anno

Internet senza limiti : Tim regala giga illimitati di traffico dati per un mese : La settimana del Black Friday, ovvero quella che ingloba l’atteso evento commerciale fissato per il 23 novembre, è appena iniziata e anche gli […] L'articolo Internet senza limiti: Tim regala giga illimitati di traffico dati per un mese proviene da TuttoAndroid.

Retelit farà del Sud un hub strategico del traffico dati : Insidiare Marsiglia come centro strategico nel Mediterraneo potenziando l'hub strategico di Bari , veicolare più traffico dati verso il Nord Italia e l'Europa e iniziare a portare la fibra ottica in ...

Offerte Iliad : minuti ed SMS illimitati e 40 GB di traffico dati a 4 - 50 euro al mese per i non udenti e non vedenti : Iliad ha un po’ rivoluzionato il mondo degli operatori mobili italiani e non si vuole fermare qui, infatti continua a proporre ottime promozioni. L’ultima è un’offerta agevolata per non udenti e non vedenti, che prevede leggi di più...

Boom del traffico dati - Vodafone si avvicina al 5G : debutta la rete Giga : “Tra giugno e settembre abbiamo avuto un volume del traffico dati mobile superiore a quello raggiunto nei dodici mesi precedenti. E il trend non sta rallentando”. Andrea Rossini, direttore della business unit consumer di Vodafone Italia, racconta la grande accelerazione estiva del mercato italiano. La leva di questo Boom “sono stati i video. I clienti, anche sui social, guardano sempre più contenuti video”. Non solo il traffico della rete mobile ...

Offerte Tre : All-in Master Digital con 40 GB di traffico dati a 6 - 99 euro per i nuovi clienti : Anche Tre si aggiunge alle Offerte rimodulate per renderle operator attack, cosa che ormai è quasi all’ordine del giorno in questa seconda metà del 2018. Infatti praticamente tutte gli operatori hanno attuato questo comportamento per leggi di più...

Fibra ottica - come funziona la rete costruita sul raddoppio del traffico dati in Italia : Il nome ha riferimenti biblici, anche se quando si parla di Zion in Open Fiber si preferisce citare Matrix. O, tutt’al più, Bob Marley. Ciò che più conta, però, è che la società partecipata al 50% da Enel e Cassa depositi e prestiti ha completato la sua rete di Fibra ottica da 6.300 chilometri in tecnologia Eon (elastic optical network), la più estesa in Italia. E per capire meglio come funzioni, Wired ha incontrato Domenico Angotti, a ...

Offerte Kena Mobile : 50 GB di traffico dati in 4G e minuti illimitati a 5 euro al mese per contrastare Iliad : Anche Kena Mobile, azienda controllata da Tim e che usa le sue frequenze, vuole dare filo da torcere al mercato degli operatori mobili e da mesi sta proponendo Offerte molto interessanti. Adesso che è arrivato leggi di più...

Offerte Wind : 30 GB di traffico dati a 5 euro al mese per contrastare Iliad e gli MVNO : Anche Wind, come gli altri operatori mobili, si sta dando da fare in questi mesi per contrastare le Offerte a ribasso proposte da Iliad e non solo e propone due nuove Offerte molto interessanti: Wind Smart Special 5 e Wind Smart Special 8. Queste due Offerte che andremo a vedere sono attive a partire da oggi 28 settembre e non possono essere attivate da chiunque, sono infatti Offerte operator attack dedicate a chi proviene da specifici operatori ...