Il terremoto del 2016 ha avvicinato le isole della Nuova Zelanda

Scossa di terremoto nell’ovest dell’Iran : il bilancio sale a oltre 700 feriti : Si è aggravato a oltre 700 feriti, la maggior parte dei quali lievi, il bilancio del terremoto che ha colpito ieri sera la parte occidentale dell’Iran: lo ha reso noto la televisione di stato della repubblica islamica. Secondo il Servizio nazionale per le emergenze, “l’ultimo dato si attesta a 716“: 33 feriti restano ricoverati in ospedale. L’epicentro del sisma è stato individuato nella provincia di Kermanshah, nei ...

C’è stato un terremoto di magnitudo 6.3 nell’ovest dell’Iran : C’è stato un terremoto di magnitudo 6.3 nell’ovest dell’Iran, vicino al confine con l’Iraq. La magnitudo è quella riportata dall’USGS, l’agenzia statunitense che si occupa, tra le altre cose, di terremoti. Per il momento non ci sono informazioni su eventuali

Scossa di terremoto magnitudo 6 al largo della Colombia : Un terremoto magnitudo Mwp 6.0 si è verificato al largo del dell’Arcipelago di San Andrés, Providencia e Santa Catalina (Colombia) alle 04:40:50 ora italiana ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non è stato diffuso alcun allarme tsunami. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6 al largo della Colombia sembra essere il primo su Meteo Web.

Mar dei Caraibi : forte scossa di terremoto a largo di Nicaragua e isole della Colombia : Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 25 novembre 2018, esattamente alle 04.40 italiane (corrispondenti alle 21.40 del 24 novembre all'epicentro) sul centro America nel mar dei...

Giusy Romaldi/ Chi è? Dalla tragedia del terremoto al fidanzato fino alla lite con Bad Matty - Amici 18 - - IlSussidiario.net : Giusy Romaldi è un'aspirante ballerina della scuola di Amici 18. Età, fidanzato, confessioni delicate e la lite con Bad Matty

Accadde oggi : nel 1980 la violenza del terremoto in Irpinia cambia per sempre il volto del Sud Italia [GALLERY] : 1/9 ...

Etna - 40 scosse di terremoto nelle ultime 24 ore/ Ultime notizie : "Attesa eruzione importante del vulcano" - IlSussidiario.net : Etna, 40 scosse di terremoto nelle Ultime 24 ore. Ultime notizie: "Attesa eruzione importante del vulcano", dice l'esperto

terremoto di magnitudo 4.6 in zona a rischio del Mediterraneo - è allerta : Il movimento tellurico, indicato da Emsc e Usgs, due tra le principali agenzie scientifiche di segnalazioni dei terremoti nel mondo insieme ad Ingv, ha raggiunto una magnitudo compresa tra il grado 4.

terremoto - il premier Conte testa la Stanza sismica della Protezione Civile : Il presidente del Consiglio ha provato la Stanza sismica della Protezione Civile, il dispositivo in grado di riprodurre cosa accade durante un Terremoto. Si tratta di una piattaforma che può ospitare ...

Appalti irregolari - verifiche su 150 gare : nel mirino anche le strade distrutte dal terremoto del 2016 : Sono circa 150 le gare d'appalto per la realizzazione o la manutenzione di opere pubbliche per un valore di un miliardo di euro , che sarebbero state alterate e sulle quali sono in corso le verifiche ...

Appalti pubblici - indagine su 150 gare da un miliardo di euro : anche quelle della ricostruzione post terremoto Centro Italia : Appalti truccati, turbative d’asta e frodi nella realizzazione delle opere pubbliche, per un valore di oltre un miliardo di euro. È quello su cui indaga la procura di Gorizia che questa mattina all’alba ha fatto scattare un blitz in tutta Italia. Pià di 400 uomini della Guardia di Finanza del Comando Regionale Friuli-Venezia Giulia in triveneto e in tutto il territorio nazionale. Gli agenti stanno procedendo ad acquisizioni ...

Forte scossa di terremoto nel Mar Ionio - al largo della Grecia [LIVE] : 1/4 ...

terremoto Rimini - il rischio sismico della Romagna : una storia costellata di sismi anche forti : Il Terremoto di magnitudo 4.2 che ieri ha colpito Rimini non sorprende chi conosce la storia e la geologia della zona adriatica. Lo schema di Figura 1 mostra la parte più esterna dell’Appennino (in marrone) ed i sistemi tettonici ad essa collegati. Misure tramite stazioni permanenti GPS indicano chiaramente come questa parte esterna della catena appenninica (detta “adriatica”) si muova più rapidamente (3-5 mm/anno) della sua ...

terremoto a LAquila - donne in marcia contro blocco ricostruzione della Valle dellAterno : E' stata denominata la "marcia della pace" ed è la protesta, non silenziosa, promossa da un gruppo di donne dei territori colpiti dai terremoti, de L'Aquila del 2009 e del centro Italia, del 2016 e ...