“Il sindaco | Italian politics for dummies” Ismaele La Vardera racconta “la mia paura e

Maltempo - il sindaco di Rapallo : “Il Governo stanzia 7 milioni? Una burla” : “La proposta di trattenere l’Imu per pagare la ricostruzione e’ talmente intelligente e semplice che ho le mie perplessita’ che venga accolta dal Governo”. Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco non usa giri di parole quando gli viene domandato quali provvedimenti i comuni del Tigullio occidentale chiederanno al Governo per riparare i danni della mareggiata del 29 ottobre scorso. “Io non ho fiducia di quello che ...