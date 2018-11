Il senso del colore (e dell'industria) del "prof" Manlio Rho : Il tessile che dà spunto alla pittura, e viceversa, e l'industria che dialoga con l'arte. Produzione e creatività, invenzione e mercato. Terra di mercanti, di artigiani, di ingegno e manifatture, l'Italia ha dato molto in entrambi i campi, l'arte e l'impresa. Immaginiamoci Como, città al centro della Lombardia dei laghi e storica capitale dell'industria della seta...Qui, a Como, chiusi tra l'acqua e le colline, trascorsero la vita e il lavoro - ...

Siamo la voce principale del dissenso - ma voi non ve ne accorgete : Cari/e Direttori/e,ieri a Roma pioveva, ma noi non ce ne Siamo accorte. In più di 150.000 abbiamo manifestato, su iniziativa del movimento femminista "Non una di meno". Ma voi, di noi, vi siete accorti? Della grandezza di quella manifestazione, della sua rilevanza politica, della sua potenza, della sua capacità di mobilitare una marea di persone, nella stragrande maggioranza donne, che hanno sentito liberamente e profondamente di ...

Scacchi - Mondiale 2018 : Carlsen-Caruana - gli alfieri e le ultime cartucce. Il senso delle partite decisive : Ora che anche l’undicesima partita è terminata patta, la speranza di tutti gli appassionati di Scacchi è una: che Magnus Carlsen e Fabiano Caruana non ripetano quello che accadde nel 2016, nella dodicesima partita tra il norvegese e il russo Sergej Karjakin. Sul punteggio di 5,5 pari, il match di New York si era portato a un ultimo incontro del quale le prospettive non erano chiare. A renderle ben presto palesi ci pensarono i due ...

Per convivere riscopriamo il senso del sacro. Parla Pallavicini : Alberto Melloni , professore di Storia della Cristianità presso l'Università di Reggio Emilia; Mohammad Bagheri, ex direttore dell'Istituto di Storia della Scienza dell'Università di Teheran; Rached ...

È successo in TV - 24 novembre 2005 : Paolo Bonolis e Il senso della vita (video) : Tira e Molla, Beato tra le donne, Ciao Darwin, Affari tuoi, Festival di Sanremo: sono solo alcuni dei programmi di punta condotti da un sempreverde del piccolo schermo: Paolo Bonolis. Amato, contestato, conteso da Rai e Mediaset, Bonolis si è sempre contraddistinto per ironia, gioco, sarcasmo pungente e soprattutto intelligenza, sapendo intrecciare l'intrattenimento leggero a programmi di leva più matura come Il senso della vita.E' il 24 ...

Walter Nudo - la ex : ‘Stravolto il senso delle mie parole. Abbiamo fatto sacrifici insieme per i figli’ : Walter Nudo non è stato un padre assente e nemmeno poco presente economicamente: lo chiarisce Tatiana Tassara, ex compagna dell’attore che attualmente si trova nella casa del Grande Fratello Vip (e si è scampato l’eliminazione nella dodicesima puntata). Attraverso un’intervista rilasciata a Fanpage.it, la madre dei figli di Nudo, Elvis e Martin (che sono stati protagonisti di una sorpresa che ha fatto commuovere l’attore ...

Baglioni al Pala Alpitour - L'Età del Consenso di Casto : L'ELISIR PER LA FAMIGLIA Teatro Regio Piazza Castello 215 Alle 20 Info 011/8815209 Prende il via oggi la programmazione del cartellone 'Al Regio in famiglia', che propone sei spettacoli ...

Il senso della famiglia in tre bare vicine : Di sicuro, quei tre feretri allineati sono e resteranno un punto fermo per chi da oggi è costretto a vivere in un mondo diventato improvvisamente vuoto. E saranno una bussola pure per il Paese, ...

"Il senso di colpa del dottor ivago" di Pierluigi Battista presentato a San Benedetto del Tronto : E questo atto divenne ancora più eroico nel momento in cui, non potendo pubblicare 'Il dottor ivago' in Russia, lo scrittore trovò comunque il modo di farlo leggere al resto del mondo, un mondo ...

“NEGO il consenso alla manipolazione del CLIMA” : ecco l’ennesima - assurda - bufala che corre su Messenger : E’ assurdo, è assolutamente privo di senso e di fondamento, è falso come una banconota da 7 euro, eppure è diventato virale. L’ennesimo messaggio inviato su Messenger come una catena allarmistica sta facendo il giro dei social e sta trovando terreno fertile dove attecchire. In sostanza gli utenti ci credono e lo diffondono. ecco cosa si legge nell’apocalittico quanto esilarante messaggio: “NEGO IL consenso alla ...

Pasta Zara : Donazzan - bene accordo per rilancio e grazie a senso responsabilità delle parti : Venezia, 14 nov. (AdnKronos) - L’assessore regionale al lavoro Elena Donazzan plaude al raggiunto accordo per Pasta Zara, il pastificio di Riese Pio X (Treviso) che ha stabilimenti anche a Muggia (Trieste) e Rovato (Brescia) ed è leader nel mondo per esportazione di Pasta italiana. “Ora è possibile

Ha senso abolire il valore legale del titolo di studio? : Il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini vuole abolire il valore legale del titolo di studio. E si riaccende un dibattito annoso. Per la Lega non è nemmeno una novità assoluta. Salvini è tornato a parlarne nel corso di un intervento alla scuola di formazione politica del suo partito affermando che “dovremo rimettere mano alla riforma della scuola e dell’università” che “negli ultimi anni sono stati ...