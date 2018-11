Il Segreto | i figli di Maria e Gonzalo sono ancora vivi? Fernando scopre la verità

VIDEO| Isabella Biagini - a Domenica Live parla il figlio Segreto : Damiano Caltagirone, ospite nel salotto di Barbara D'Urso, confessa di essere il figlio segreto di Isabella Biagini. Il suo...

Damiano figlio Segreto della Biagini : “Credeva fossi morto” - shock a Domenica Live : Domenica Live, Damiano è il figlio di segreto di Isabella Biagini? “Mamma sapeva che lo ero” Oggi a Domenica Live Barbara d’Urso ha ospitato il presunto figlio segreto di Isabella Biagini, Damiano, che ha rilasciato delle dichiarazioni sorprendenti sulla sua storia, sul rapporto con la madre e sulla malattia. “Mamma – ha così esordito l’uomo […] L'articolo Damiano figlio segreto della Biagini: ...

Spoiler Il Segreto : i figli di Maria sono vivi - Gracia ha partorito ed Onesimo arrestato : Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in onda in Spagna dal 26 al 30 novembre, svelano che Maria racconterà a Fernando la verità su Esperanza e Beltran. Dolores, intanto, scoprirà che Gracia ha partorito un bambino, mentre Onesimo e Paco si cacceranno nei guai con le guardie civili. Il Segreto anticipazioni: Gracia è diventata mamma Antolina deciderà di eliminare il marito utilizzando l'aiuto del Marchesa del Laso, se quest'ultimo ...

Anticipazioni Il Segreto : Julieta seduce il figlio di Olmo - Prudencio si vendica : Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto di Puente Viejo, rivelano grandi novità in paese. Julieta convinta che suo marito sia morto cercherà di conquistare il figlio di Olmo per vendicarsi di Seul. Vediamo nei dettagli cosa accadrà. Julieta inizia una nuova vita accanto a Prudencio Julieta certa che Seul Ortega sia morto, fingerà con tutti di volersi dare una nuova possibilità, mettendosi insieme a Prudencio. Quest'ultimo, oltre a farla ...

Domenica Live - Jasmine Carrisi e il dramma tenuto Segreto per anni : quando la figlia di Al Bano... : Fa il suo esordio in tv Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso, ospite di Barbara D'Urso nello studio di Domenica Live. Jasmine ha raccontato della sua infanzia felice e il rapporto con ...

Spoiler - Il Segreto : Saul e Julieta tornano insieme - Dolores vuole un figlio : Nuovo spazio dedicato alle notizie de Il Segreto, [VIDEO] la telenovella campione di ascolti di Mediaset. Le anticipazioni settimanali da lunedì 22 a sabato 27 ottobre, svelano che Julieta decidera' di scappare da Puente Viejo dopo aver rischiato di essere violentata dal marito. Fè, intanto, sara' accusata di aver ucciso Nazaria, mentre Dolores desiderera' avere un figlio da Tiburcio. Il Segreto: Prudencio tenta di violentare Julieta Hipolito ...

Ilary Blasi : 'Francesco vorrebbe 5 figli... Il mio Segreto? Porto la parrucca' : ' Totti vuole 5 figli...', dice Silvia Toffanin a Ilary Blasy durante l'intervista a Verissimo , lei biondissima come sempre, glissa e le svela un segreto: 'Porto una parrucca , ora finalmente posso ...

Spoiler ll Segreto : la figlia di Emilia schiaffeggia il marito Gonzalo davanti a Fernando : Nuovo spazio dedicato alla serie televisiva iberica “Il Segreto”. [VIDEO] La soap opera è sempre in grado di appassionare il pubblico. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda su “Antena 3” la prossima settimana ci rivelano che Fernando Mesia assistera' ad una situazione sorprendente. Il figlio del defunto Olmo vedra' finalmente la sua ex moglie Maria Castaneda dopo tanto tempo. Quest’ultima dimostrera' di non essere più la stessa di ...

Gf Vip 2018 - parla la madre di Giulia Salemi : Segreto della figlia e Francesco Monte : La madre di racconta la verità su sua figlia e Francesco Monte parla la madre di Giulia Salemi! Sta tenendo incollati al piccolo schermo il rapporto che si è venuto a creare tra Francesco Monte e Giulia Salemi al GF VIP 2018. E adesso è Fariba Tehrani a parlare di questo. Ha più voce in […] L'articolo Gf Vip 2018, parla la madre di Giulia Salemi: segreto della figlia e Francesco Monte proviene da Gossip e Tv.

Chi è il padre (Segreto) di Loren - il figlio di Lory Del Santo : Chi è il padre di Loren, il figlio di Lory Del Santo? Da sempre al centro del gossip, la showgirl ha spiegato più volte di non voler rivelare il nome del papà del 19enne, morto suicida appena due mesi fa. Loren era nato nel 1999 ed era il figlio più piccolo della Del Santo, arrivato dopo Conor, nato dall’amore per Eric Clapton e venuto a mancare a causa di un tragico incidente, e Devin, frutto della relazione con il produttore Silvio ...

Chi è James - il figlio Segreto di Giucas Casella : James è il figlio segreto di Giucas Casella, nato 30 anni fa da una relazione con una ballerina inglese. Classe 1987, James è arrivato per caso e, come ha svelato anche l’esperto di ipnosi, non era desiderato dal padre. Poi però grazie a Pippo Baudo, Giucas ha cambiato idea e ha chiesto, ottenendolo, l’affido esclusivo del ragazzo, crescendolo insieme alla compagna Valeria Perilli. In questi giorni si è parlato molto del rapporto fra ...