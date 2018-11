Il Samsung Galaxy S10 5G potrebbe avere 12 GB di RAM e 1 TB di memoria

Huawei Nova 4 potrebbe avere una fotocamera integrata nello schermo come il Samsung Galaxy A8s : Dalla Cina arriva un'immagine che ci mostra l'aspetto di Huawei Nova 4 e ci svela una possibile interessante caratteristica dello smartphone L'articolo Huawei Nova 4 potrebbe avere una fotocamera integrata nello schermo come il Samsung Galaxy A8s proviene da TuttoAndroid.

Impareggiabile il Cyber Monday Mediaworld : prezzaccio Samsung Galaxy S9 - S8 Plus - iPhone 8 e non solo il 26 novembre : Ci ha sorpreso il Cyber Monday Mediaworld con offerte e promozioni (oggi 26 novembre) anche più interessanti di quelle del Black Friday per intenderci. Parliamo di veri e propri prezzacci (come promesso anche ieri), soprattutto per i top di gamma: in particolare trovano posto tra i device più appetibili i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S8 Plus, passando per iPhone 8 e iPhone X, fino ad arrivare pure a smartphone di fascia media pure proposti a costi ...

Samsung Galaxy F nel Regno Unito potrebbe costare 2000 sterline : Stando ad un nuovo report, pare che il Samsung Galaxy F avrà un costo ben più elevato di quanto si pensava fino a questo momento L'articolo Samsung Galaxy F nel Regno Unito potrebbe costare 2000 sterline proviene da TuttoAndroid.

Ecco il presunto vetro protettivo dell’Infinity O-Display di Samsung Galaxy A8s : Nelle scorse ore è apparsa in Rete una foto che potrebbe mostrarci dal vivo il vetro che sarà usato per proteggere l'Infinity-O Display del Samsung Galaxy A8s L'articolo Ecco il presunto vetro protettivo dell’Infinity O-Display di Samsung Galaxy A8s proviene da TuttoAndroid.

Samsung Health potrebbe sapere molto di più di quanto pensate sul conto di Galaxy S10 : Se ci seguite costantemente, avrete notato che, nel grande mondo di leak e rumor , nelle ultime settimane è salita prepotentemente in cattedra Samsung , monopolizzando l'attenzione degli appassionati con due pezzi da novanta che nel prossimo futuro faranno ...

Ultima sferzata Amazon Black Friday del 24 novembre : Huawei Mate 20 - iPhone XR e Samsung Galaxy Note 8 : Non sembrano fermarsi le offerte Amazon Black Friday, che garantiscono un'Ultima impennata quest'oggi 24 novembre, per poi accompagnarci in direzione dell'altro evento in programma, quello del Cyber Monday. Oggi ci concentreremo su un altro trittico di smartphone, a cominciare da Huawei Mate 20, cui si applica un prezzo di 799.90 euro (il risparmio rispetto al listino originale non è sensazionale, ma non potevamo aspettarci diversamente ...

Fotocamere posteriori orizzontali per Samsung Galaxy S10 - perlomeno secondo Ice Universe : Samsung Galaxy S10 e compagnia bella potrebbero disporre di un modulo Fotocamere orizzontale. La notizia del presunto addio alla disposizione orizzontale presente sui Galaxy S9 arriva da Ice Universe che avrebbe interpretato uno screenshot di Samsung Health come prova provata del modulo orizzontale dei nuovi S10. L'articolo Fotocamere posteriori orizzontali per Samsung Galaxy S10, perlomeno secondo Ice Universe proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 bianco lanciato ufficialmente da Samsung Taiwan : Le voci di corridoio che parlavano di un prossimo Samsung Galaxy Note 9 bianco si sono rivelate veritiere. Samsung Taiwan ha lanciato ufficialmente questa nuova opzione di colore disponibile per il top di gamma nella giornata di oggi confermando quanto detto alcuni giorni fa. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 bianco lanciato ufficialmente da Samsung Taiwan proviene da TuttoAndroid.

Brucia tutti il Samsung Galaxy S8 con la patch di novembre : prima analisi sulla XXU4CRK1 : Ci apprestiamo a vivere un fine settimana davvero interessante per i non pochi utenti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S8 in Italia, in riferimento stavolta alle questioni software. Dopo essere stato protagonista di diverse offerte durante il periodo Black Friday 2018, soprattutto con Unieuro che l'ha proposto al pubblico a 369 euro, oggi torniamo a parlare di questo prodotto nell'ottica di un nuovo aggiornamento. No, non sto ...

Smartphone Android in offerta oggi per il Black Friday : Honor 10 - Huawei P20 Pro - Xiaomi Mi MIX 2 - Samsung Galaxy S9 Plus e tanti altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: Honor 10, Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi MIX 2, Samsung Galaxy S9 Plus e Moto G6 Plus. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi per il Black Friday: Honor 10, Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi MIX 2, Samsung Galaxy S9 Plus e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Richiesta accettata e per i Samsung Galaxy confermata la funzione cestino con Android Pie : Ogni giorno emergono indicazioni davvero interessanti per gli utenti che si apprestano a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie a bordo del proprio Samsung Galaxy. Dopo il punto della situazione condiviso nella giornata di ieri tramite un articolo apposito, infatti, oggi 23 novembre possiamo analizzare più da vicino una funzione ulteriore che, per forza di cose, tra poche settimane verrà testata in primo luogo dal pubblico ...

Problemi fotocamera Samsung Galaxy Note 9 : fix temporaneo e futuro aggiornamento : Abbiamo ritenuto opportuno riprendere il discorso relativo al Samsung Galaxy Note 9 in merito ad un problema di blocco alla fotocamera che ha colpito diverse unità, per lo più quelle equipaggiate con il processore Snapdragon 845 vendute in mercati non europei. Questo non significa che qualcuno di voi non abbia a propria volta fatto esperienza del disturbo, comunque presente sugli esemplari equipaggiati con chipset Exynos, anche se in maniera ...

Ultimo sprint per offerte Unieuro Black Friday 2018 : Samsung Galaxy S9 e Honor 9 Lite a buon prezzo : Non poteva mancare il rilancio finale delle offerte Unieuro, in relazione alla serie di promozioni che abbiamo avuto modo di riscontrare oggi 23 novembre, nel giorno del Black Friday 2018, con uno sguardo più ravvicinato verso i vari Samsung Galaxy S9 e Honor 9 Lite. Dopo il punto della situazione fatto sulle principali catene italiane e pubblicato prontamente poco dopo la mezzanotte (qui recupererete una serie di utilissime informazioni in ...

La beta di Android 9 Pie in arrivo anche su Samsung Galaxy Note 9? Per alcuni sembrerebbe di sì : alcuni numeri di versione di firmware utilizzati internamente da Samsung lasciano alludere all'arrivo del programma beta di Android 9 Pie anche su Samsung Galaxy Note 9. L'articolo La beta di Android 9 Pie in arrivo anche su Samsung Galaxy Note 9? Per alcuni sembrerebbe di sì proviene da TuttoAndroid.