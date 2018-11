«Il più grande caso di abusi sessuali mai avvenuto in Norvegia»

Sequestrati i beni dei Torlonia : sigilli sulla collezione privata d'antichità più grande del mondo : ... peraltro vincolate, che, come detto, costituiscono la principale raccolta privata al mondo di antichità. Un altro articolo del quotidiano milanese riporta anche alcune dichiarazioni di Carlo: 'ciò ...

Accadde oggi : nel 2011 il rover Curiosity partì alla volta di Marte - era il più grande esploratore costruito fino a quel momento : Il rover Curiosity della NASA, il più grande esploratore e il più sofisticato robot mai costruito fino a quel momento, decollò nel pomeriggio del 26 novembre 2011 con destinazione Marte, dove aveva il compito di individuare eventuali forme di vita. Curiosity, dalle dimensioni pari ad una grande automobile e del peso di una tonnellata, era dotato di un raggio laser per la ricerca sulle rocce e un kit di strumenti per analizzare il loro contenuto; ...

A Las Vegas il negozio di marijuana più grande al mondo : A pochi passi dalla Strip di Las Vegas sorge Planet 13, il negozio di marijuana più grande al mondo: occupa una superficie di 3.700 metri quadrati tra uffici e spazi per la coltivazione della marijuana E’ una sorta di gioielleria all’interno di un night club: aperto 24 ore al giorno e sette giorni su sette, è costato 8 milioni di dollari e a breve aprirà al suo interno anche bar e una sala per “degustare” i vari tipi di ...

Il ghiacciaio dell'Adamello in Val Camonica è il più grande d'Italia : ... uno spettacolo Il ponte più lungo del mondo è a Hong Kong

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi in lacrime prima della finale : «Non voglio più stare male» : Silvia Provvedi è crollata ed è scoppiata in lacrime al Gf Vip 2018 . 'Non voglio più stare male', ha detto. L'esperienza del reality l'ha aiutata a dimenticare definitivamente Fabrizio Corona , col ...

Grande Fratello Vip - il disastro : lo share più basso di sempre - guai per Ilary Blasi : Un altra delusione per il Grande Fratello Vip . Nella serata del 22 novembre, a dominare gli ascolti come sempre è stata la fiction con Alessandra Mastronardi L'Allieva 2 , che ha fatto 20,9% di share.

R.Mussolini : presenza cinghiali a Roma emergenza sempre più grande : Roma – “La presenza dei cinghiali in diverse aree del quadrante nord di Roma, ma anche in altre zone della nostra citta’, e’ diventata un’emergenza sempre piu’ incalzante alla quale occorre porre rimedio nel minor tempo possibile. Ne va della sicurezza, dell’incolumita’ e della salute dei cittadini. Per questo motivo gia’ dai prossimi giorni sull’intero territorio del XV Municipio, ...

Marco Carta : "Mio fratello Alessio? L'eredità più grande che mi ha lasciato mio padre" : Marco Carta, ospite oggi a Vieni da me, si è raccontato a Caterina Balivo attraverso le canzoni dell’’intervista musicale’.prosegui la letturaMarco Carta: "Mio fratello Alessio? L'eredità più grande che mi ha lasciato mio padre" pubblicato su Gossipblog.it 22 novembre 2018 16:20.

Il prossimo gioco di Cory Barlog sarà più grande di God of War : Sony Santa Monica Studio avrebbe iniziato a lavorare al suo prossimo progetto non annunciato per PlayStation 4. Queste informazioni sono trapelate tramite il profilo Linkedin di Koray Hagen, Senior Software Engineer presso lo studio. Ora, come segnala Gamepur, abbiamo ricevuto un interessante aggiornamento da Duncan Jones, regista di Moon, Source Code e Warcraft, che recentemente ha avuto una chat con il director di God of War, Cory ...

MOLFETTA. AL LICEO SCIENTIFICO "A. EINSTEIN" UNA CONFERENZA SUL più grande LABORATORIO DI PARTICELLE AL MONDO : ... che gli studenti e le studentesse avranno modo di ricevere la testimonianza diretta di un uomo di scienza che ha operato nei laboratori del C.E.R.N. e che possa far loro apprezzare, con un ...

“Grazie - ciò che hai fatto è più grande del basket” - il tributo dei Cleveland Cavaliers a LeBron James è da brividi [VIDEO] : Ieri notte la Quicken Loans Arena di Cleveland ha tributato uno splendido omaggio a LeBron James, ritornato in Ohio da avversario: il video di ringraziamento mette i brividi Ieri notte lo speacker della Quicken Loans Arena ha annunciato con un’insolita ‘gioia’ la formazione ospite. Il motivo è presto detto: porta il numero 23 sulle spalle e risponde al nome di LeBron James. Per la prim volta in stagione, LeBron James è ...

Storia & Tecnologia : online il più grande archivio digitale di testi della Grande Guerra : E’ la parola pace piuttosto che vittoria a ricorrere di più nei diari e nelle lettere dei militari della Grande Guerra. E gli aggettivi che ricorrono maggiormente per descrivere i soldati sono povero, buono o stanco, mentre solo in secondo piano compaiono attributi come valoroso o prode. E’ dunque una retorica antieroica quella che si ritrova nelle parole dei soldati, tant’è che come Grande assente c’è il verbo uccidere: i soldati muoiono, ma ...

Sui colli di Varignana l'oliveto più grande dell'Emilia Romagna che nel 2020 raggiungerà i 110 ettari coltivati : Negli ultimi anni, grazie anche al supporto della scienza medica, si è giunti alla consapevolezza delle qualità salutistiche dell'extravergine di oliva, che sempre più viene utilizzato da popolazioni ...

Musica - è nato Waves Music Center : il più grande centro di produzione musicale ligure : Madrina dell'evento l'assessore regionale alla cultura e agli spettacoli Ilaria Cavo : 'É significativa l'apertura di un centro come questo in un' area in trasformazione e in una città come Genova ...