Il paradosso M5s La fronda grillina voterà la fiducia ma spera che il decreto Sicurezza

(Di lunedì 26 novembre 2018) La discussione a tratti diventa paradossale. Ecco cosa si sente esclamare in Aula: "Manteniamo delle perplessità sul. Il dibattito sull'immigrazione è preoccupante. Tocca alla Consulta garantire un equilibrio". Non sono parole che arrivano dai banchi dell'opposizione bensì da quelli del Movimento 5 Stelle. O almeno, da quellache si appresta a votare lama che conserva lanza che il provvedimento targato Matteo Salvini venga bocciato dalla Corte Costituzionale. Ci si trova dunque davanti a un ribaltamento totale della logica politica.A prendere la parola è Valentina Corneli, avvocato con un dottorato di ricerca in diritto costituzionale, tra i 18 dissidenti M5s che firmarono una lettera indirizzata al capogruppo Francesco d'Uva per chiedergli modifiche alpoiché non vi era stato ...