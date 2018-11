Il Natale delle stelle | i regali fashion per l’Ariete

vanityfair

(Di lunedì 26 novembre 2018) Stella McCartneyDodoGlimmedLoeweFrameChloéReebokGucciMackageMZ WallaceWeekdayOff-WhiteTommy HilfigerGalloDehaBallyMangoMimì à la MerNikeZaraHunterLNDRAhirainGapPepe Jeans LondonStella LunaDockersBershkaCarreraBerlutiManca (solo!?) un mese a. E noi, come ogni anno, inauguriamo la nostra guida aipiùe desiderabili da mettere sotto l’albero. Ma no panic, perché scegliere il cadeau perfetto, per l’amica, la mamma, il fidanzato… non è mai stato così facile. A guidarci sono gli astri, infallibili (o quasi) nel darci indicazioni riguardo alle personalità – e quindi ai desideri – che caratterizzano ogni segno zodiacale.Ma cominciamo dall’inizio. Cominciamo dall’Ariete, primo segno dello Zodiaco. «Grazie alla sua natura di segno cardinale, la sua voglia di innovazione è inarrestabile. Alle volte, tuttavia, tale voglia si tramuta in vera e propria ...