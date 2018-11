Il Napoli è andato a sbattere sul Chievo senza cambiare nulla

ilnapolista

(Di lunedì 26 novembre 2018) Le scelte di Ancelottiè cominciata con due vere sorprese tattiche preparate da Ancelotti: Zielinski nel doble pivote di centrocampo e Mertens in avanti al posto di Milik. Scelte spiegate dal tecnico nel postpartita, durante l’intervista a Sky: «Nel primo tempo abbiamo voluto mettere Piotr molto in avanti, lui centrodestra e Insigne centrosinistra». Evidentemente, l’idea era quella di giocare molti palloni dietro la linea del centrocampo di Di Carlo, pensata e messa in campo per intasare gli spazi di mezzo. Ancelotti ha cercato di forzare questo contesto, rinunciando alla fisicità di Milik meno utile di Mertens quando la squadra prova a giocare soprattutto palla a terra.Ci sono dei numeri che certificano questa strategia: nei primi 45′, ilha effettuato 334 passaggi bassi e appena 38 alti, una proporzione prossima a 10:1. Solo che, come ha ...