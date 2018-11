' Il mio gatto Sushi sta male Un dolore tremendo | in 20 anni di cronaca nera | mai visto

“Il mio gatto mi ha salvato la vita - ha ‘fiutato’ il mio cancro al seno” : la commovente storia che arriva dagli Stati Uniti : “Il mio gatto mi ha salvato la vita“, così Michelle Pearson, dell’Oregon, inizia a raccontare la sua storia. La donna sostiene di essere ancora viva perché il suo amato gatto ha “annusato” che in lei c’era qualcosa che non andava, permettendo così una diagnosi tempestiva del cancro al seno. Mia, questo il nome del micio, era stato adottato da Michelle e dal marito da un gattile due anni fa. Si tratta di un ...

"Beyoncé è una strega. Ha ucciso il mio gatto in un rituale". Le accuse della sua ex batterista : La popstar Beyoncé è stata oggetto in questi giorni di pesanti accuse, benché ai limiti dell'assurdo, da parte di Kimberly Thompson, sua batterista storica nelle Destiny's Child. Come riportano i siti webPage Six e Blast - entrati in possesso della denuncia - la Thompson avrebbe chiesto una ordinanza restrittiva nei confronti della cantante, perché praticherebbe "magia nera e oscuri rituali a sfondo sessuale".Con ...