Il mare d’Azov è l’ultimo fronte dell’assedio di Putin all’Ucraina

(Di lunedì 26 novembre 2018) Roma. Quella di domenica tra navi russe e ucraine è stata una battaglia. E la guerra è fatta di questo: di battaglie, fronti e morti. In Ucraina la guerra non è iniziata domenica con le tre imbarcazioni, un rimorchiatore e due cannoniere mandate da Kiev a superare lo stretto di Kerch che separa la C