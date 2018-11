Il lunedì della Gabanelli | quelle bonifiche urgenti sepolte sotto una montagna di

Gran Galaà del Calcio AIC - orari e programma di lunedì 3 dicembre. Sarà premiato l'11 ideale della Serie A : Partner dell'evento sono Sky Sport , Soccer Illustrated e Radio 105 . I premi Nel corso della serata verrà premiato quello che per il 2018 è stato votato come l'undici ideale della Serie ...

Allerta Meteo - forte maltempo sull’Italia : duro avviso della protezione civile per lunedì 19 Novembre [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un’area depressionaria, in arrivo sul Mediterraneo occidentale, nelle prime ore di domani, Lunedì 19 Novembre, raggiungerà la Sardegna, determinando tempo perturbato sull’isola con rovesci e temporali, in estensione, nel corso del pomeriggio, alle regioni centrali, specie sui versanti occidentali. Nel contempo i venti tenderanno a rinforzare dai quadranti meridionali al centro-sud, in rotazione da nord-est sulle regioni ...

Amici anticipazioni lunedì 19 novembre - possibili eliminati e ammessi della settimana : anticipazioni Amici 2018 19 novembre: la classe si formerà col tempo Eccoci con le prime anticipazioni sulla puntata di Amici di lunedì 19 novembre. Non sappiamo nel dettaglio cosa succederà durante tutta la settimana, visto che la registrazione di questa settimana è andata interamente in onda; sappiamo però che gli insegnanti saranno impegnati nella valutazione […] L'articolo Amici anticipazioni lunedì 19 novembre, possibili eliminati e ...

Grande Fratello VIP stasera non va in onda a causa della partita - tornerà lunedì : Oggi, giovedì 15 novembre, non andrà in onda la puntata del Grande Fratello VIP 3. Il pubblico ha iniziato immediatamente a domandarsi quali potessero essere i motivi celati dietro questa decisione. In un primo momento si era sospettato di una sospensione improvvisa del reality show di Canale 5 a causa degli ascolti notevolmente bassi delle ultime puntate. Il motivo reale, però, è un altro: Mediaset, che da mesi possiede i diritti della Nations ...

Il lunedì della Gabanelli su ospedali e specializzandi : Dalle 1123 scuole di specializzazione di medicina accreditate dal ministero della Salute dovrebbero uscire specialisti competenti, con laboratori attrezzati e ospedali collegati per il tirocinio. ...

L'arte di Donarsi - Sportello Amico Trapianti : arte e cultura della donazione al Museo di Capodimonte lunedì 12. : Sostenere il trapianto di organi è una decisione magnifica che ci fa guardare il mondo e gli altri come parte di noi stessi ', precisa il Direttore Sylvain Bellenger. Lo Sportello Amico Trapianti ...

Porto San Giorgio. "Giocare con la scienza" - al via lunedì il corso per i bambini della Primaria De Amicis : I piccoli, accompagnati dal professor Ettore Fedeli e dalle insegnanti, cominceranno un percorso che, attraverso semplici esperimenti, farà scoprire loro che la scienza non è un catalogo di formule ...

Analisi Auditel della serata di lunedì 5 novembre 2018 fra il Grande fratello vip ed i Bastardi di Pizzofalcone : Partiamo con la consueta sfida dei Tg delle ore 20 vinta sempre dalla curva blu del Tg1 che scorre di un soffio al di sotto della soglia del 25% di share, con la curva del Tg5 esattamente sulla soglia del 20% di share. La curva del Tg La7 si posiziona ben sopra la soglia del 5% di share, mentre la linea del Tg2 delle 20:30 arriva al 7%.La sfida dell'access time è vinta dalla curva blu dei Soliti ignoti che si posiziona fra il 15 ed il ...

Il lunedì della Gabanelli : Alitalia - cosa fare per la crisi più lunga e costosa? : 3 salvataggi in 10 anni, scelte spesso inspiegabili e sbagliate, costate miliardi di euro. Da 18 mesi la compagnia è tornata in mano al governo che vorrebbe tenerla. Serve un partner, ma soprattutto ...

Allerta Meteo - il maltempo continua : nuovo avviso della protezione civile - fenomeni estremi anche lunedì 5 e Martedì 6 Novembre : Allerta Meteo – La circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo, tende a stazionare a ridosso della Sardegna, continuando a far confluire correnti umide ed instabili sull’Italia. Le precipitazioni associate alla depressione, nella giornata di domani, tenderanno ad assumere carattere di persistenza sui parti delle aree alpine e pedemontane, mentre il centro-sud sarà ancora interessato da attività temporalesca. Sulla base delle ...

Emanuela Orlandi - ossa nella Nunziatura : lunedì i risultati della Scientifica sul sesso : Potrebbe arrivare già domani una prima significativa accelerazione dell'indagine avviata dopo il ritrovamento di alcune ossa nella sede della Nunziatura Apostolica, a Roma. Il primo dato certo che i ...

CONFERENZA STAMPA - lunedì 5 novembre alle 12.30 sala dell'Arengo della residenza municipale : Presentazione dei 'Bandi comunali per contributi per acquisto di lettiere vegetali per gatti e di pannolini lavabili' 31-10-2018 / Giorno per giorno Lunedì 5 novembre alle 12.30, nella sala dell'...

Il lunedì della Gabanelli : quando la questione rifiuti è questione di Nord e Sud : La raccolta differenziata dei rifiuti è ormai da tempo argomento di discussione - e polemiche - anche in ambito politico. Gli abitanti dei Comuni più virtuosi ne traggono reali benefici economici? ...

Allerta Meteo - situazione critica per lunedì 29 : il Premier Conte dichiara lo “stato di mobilitazione nazionale della protezione civile” - è l’allarme più estremo : Il Sistema di protezione civile nazionale sta seguendo a tutti i livelli territoriali l’ondata di maltempo che sta interessando quasi tutto il territorio nazionale, sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile. In considerazione del possibile aggravarsi della situazione a causa della prevista persistenza dei fenomeni Meteo e del carattere di eccezionalità con cui il maltempo potrebbe manifestarsi, il Presidente della Regione ...