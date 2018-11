Il Lions Club Savona Host rinnova per le festività del Natale il tradizionale

Savona e Lions Club - 'Un artista per la città' : ...ECONOMIA & LAVORO Imprese liguri nella "gabbia" della burocrazia 2018-09 Redazione Corsara ECONOMIA & LAVORO Cresce il legame tra artigianato ligure e turismo 2018-09 Redazione Corsara ECONOMIA & ...

Domenica 4 novambre 2018 alle 19 - 30 al Teatro Pirandello di Agrigento AGRIGENTO - UN GALA CONCERT DI SOLIDARIETA' EVENTO DEI Lions Club DELLA ... : ...lavorato per un EVENTO sul territorio che possa raccogliere fondi per le casse DELLA nostra Fondazione Internazionale che ogni giorni finanzia progetti di solidarietà in tutti i paesi del mondo". ...