Il governo vuol rifare i conti per trovare l' accordo con l' Ue

Bruxelles vuole le carte : se il governo di Roma vuole evitare la procedura - presenti una revisione del documento bocciato : Ora che il governo di Roma dice di voler rivedere al ribasso il deficit al 2,4 per cento contenuto nel documento programmatico di bilancio bocciato dalla Commissione europea, a Bruxelles aspettano le 'carte'. Se il governo gialloverde fa sul serio, se vuole fermare la procedura di infrazione 'apparecchiata' contro l'Italia, dovrà presentare una revisione del documento bocciato. "Il dialogo continua a tutti i livelli", fanno sapere ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 novembre : Chi vuole il governo Salvisconi. Le grandi manovre di B : Gattopardi La destra quasi al 50%, ma B. e Salvini non sanno che fare Vecchi alleati – Lega, Meloni e FI sono maggioranza virtuale: “Silvio” e “Matteo” però non concordano In caso di crisi, l’ex Cavaliere non vuole il voto anticipato di Carlo Tecce Sveglia! di Marco Travaglio Chissà se le anime morte del Pd e di quel che resta della sinistra hanno letto il sondaggio di Nando Pagnoncelli sul Corriere di ieri: per la prima volta da ...

La botta è arrivata : Salvini ha ripreso a fumare - l'incertezza si insinua nel governo - anche se nessuno vuole toccare la manovra. Per ora : Nel cortile della Camera dei deputati è scesa precocemente la notte. Piove sui palazzi del nuovo potere gialloverde. Dal cielo, ma anche da Bruxelles, che con parole di inusitata durezza ha bocciato una volta per tutte la legge di bilancio e si avvia verso la procedura d'infrazione. C'è un uomo, accanto all'antica vasca che ha visto crescere e morire l'impero romano, illuminato dalla luce dello smartphone che sta compulsando. ...

Bruxelles boccia la manovra - ma il governo non vuole cambiarla. Pd attacca : “Irresponsabili” : La bocciatura della manovra italiana da parte della Commissione europea ha scatenato un vero e proprio vespaio di polemiche. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato che a breve incontrerà il presidente Juncker per spiegare nel dettaglio la manovra, ma il governo non sembra affatto disposto a cambiarla. Il Pd attacca: "governo di irresponsabili".Continua a leggere

Brexit - il governo britannico vuole impedire l’udienza alla Corte di giustizia dell’Unione europea : Poche ore fa la Corte Suprema del Regno Unito ha comunicato di avere ricevuto dal ministro per la Brexit una richiesta volta a ottenere il permesso di proporre appello contro una decisione nel caso che lo oppone a un gruppo di politici scozzesi e al direttore del Good Law Project, l’avvocato Jolyon Maugham. Il gruppo di politici aveva chiesto alla Court of Session, in Scozia, una pronuncia a proposito della notifica prevista ...

governo - Di Battista a Salvini : Sia leale - nessuno vuole tornare a votare : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Il nuovo “pacchetto famiglia” del governo vuole potenziare il bonus bebè : Il ministro Fontana in Aula (Vincenzo Livieri/LaPresse) Niente paura, il bonus bebè non andrà in soffitta come si temeva, sarà anzi rifinanziato e potenziato. Il ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana ha appena presentato una serie di emendamenti alla manovra, ora al vaglio della Commissione Bilancio della Camera, dopo che nei giorni scorsi alcuni esponenti dell’opposizione avevano criticato l’assenza di misure per la natalità all’interno ...

Malagò attacca il governo che vuole cambiare la gestione dei soldi : Un attacco duro e frontale. Inaspettato per qualcuno, inevitabile per molti: Giovanni Malagò, numero uno del Coni, ha smesso gli abiti imposti da una trattativa ancora aperta ed è sceso in campo calciando la palla avvelenata lontano, molto lontano. «Questa - dice - non è la riforma dello sport italiano, non c’entra nulla. Questa è l’occupazione pol...

E il governo vuol far cassa tassando le bibite gassate : Il gettito servirà a coprire i costi dell'esenzione dal regime Irap delle partite Iva fino a 100mila euro. Lo prevede un emendamento firmato da Carla Ruocco, M5s, a cui hanno aderito parlamentari ...

Malagò : «Il governo vuole occupare il Coni - neanche il fascismo era arrivato a tanto» : Il commento alla riforma di Giorgetti Scriviamo da giorni in merito alla riforma dello sport del sottosegretario leghista Giorgetti, basata su diversi criteri di ripartizione dei fondi per le federazioni. Il Coni ha provato la strada del dialogo, ora però Malagò passa al contrattacco. Con toni forti, con parole durissime. Il numero uno dello sport italiano ha parlato così in cocasione del consiglio nazionale, queste le parole riportate da ...

Manovra - davvero il governo vuole salvare i conti vendendo immobili pubblici? : Il ministro dell’Economia Giovanni Tria Una risposta ai limiti dell’autolesionismo, quella firmata dal ministro Giovanni Tria ai gentili Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici che lo scorso 23 ottobre avevano chiesto di cambiare previsioni, saldi ed equilibri della Manovra per il 2019. Previsioni ormai stravecchie, stando ai numeri di chiunque abbia analizzato il documento, a partire dalle indicazioni contenute nella nota di aggiornamento ...

Il governo non fa dietrofront - vuole la cassa del Coni : Continua il dialogo/scontro Qualche giorno fa abbiamo scritto del dialogo/scontro tra istituzioni governative e sportive per la ripartizione dei fondi. Al centro della vicenda c’è la figura del sottosegretario Giorgetti, e l’idea di riformare il sistema di sovvenzione alle federazioni sportive. La trattativa tra le parti prosegue, e la Gazzetta fa un resoconto della situazione: «Giorgetti e il presidente del Coni Malagò si sono visti ...

Telecom-Open Fiber - governo vuole fusione per rete unica/ Di Maio - "dossier Tim da chiudere entro l'anno" - IlSussidiario.net : fusione Telecom-Open Fiber, Governo punta sulla rete unica: Di Maio, 'dossier su Tim da chiudere entro l'anno, nessun posto di lavoro a rischio'