Il giro del mondo con i piatti di Cracco a bordo di una crociera MSC

Champions League - il Napoli passa agli ottavi se… le combinazioni del girone C : Champions League, il Napoli passa agli ottavi se… esiste una combinazione che porterebbe i partenopei al prossimo turno già dalla penultima giornata Champions League, il Napoli passa agli ottavi se… Arriva la penultima giornata della fase a gironi, giornata che potrebbe essere decisiva per sancire il novero delle squadre che passeranno alla fase a scontri diretti. Il Napoli nel girone C potrebbe spuntarla a sorpresa nonostante Liverpool e ...

Calcio - Europei 2020 : il sorteggio dei gironi di qualificazione. Tutte le fasce - le teste di serie e le possibili avversarie dell’Italia : Il sorteggio che definirà i gironi di qualificazione agli Europei di Calcio del 2020 si terrà al Convention Centre di Dublino, in Irlanda, domenica prossima, 2 dicembre 2018, alle ore 12.00 italiane. Le 55 squadre partecipanti, divise in sei fasce, andranno a formare dieci gironi, naturalmente cinque da cinque ed altrettanti da sei. Va ricordato che Svizzera, Portogallo, Olanda ed Inghilterra dovendo disputare le Finals di Nations League, ...

F1 - GP Abu Dhabi - pole di Hamilton allo Yas Marina : l'analisi del giro veloce allo Sky Tech [VIDEO] : Nel terzo settore del tracciato di Yas Marina, infatti, la W09 EQ-Power+ è apparsa ben più bilanciata e precisa della SF71H, aspetto che ha permesso al Campione del Mondo in carica di stracciare la ...

Rugby - Mondiali 2018 : il Canada è l’ultimo avversario dell’Italia. Azzurri nel girone con All Blacks e Sudafrica : L’Italia ha ufficialmente conosciuto l’ultimo avversario del proprio girone dei Mondiali 2019 di Rugby che si disputeranno in Giappone. Gli Azzurri se la dovranno vedere anche con il Canada che ieri ha sconfitto Hong Kong per 27-10 nel torneo di ripescaggio giocato a Marsiglia (Francia) a cui hanno partecipato anche Germania e Kenya. La nostra Nazionale non dovrà sottavalutare i nordamericani all’interno di un raggruppamento di ...

L’ultima intervista di Maradona fa il giro del web : strani versi dell’ex Pibe de Oro [VIDEO] : L’ex Pibe de Oro Diego Armando Maradona è protagonista sulla panchina dei Dorados de Sinaloa, quello che è stato considerato il miglior calciatore del mondo continua a scatenarsi, buone prestazioni in campo della sue squadre e siparietti esilaranti al termine degli incontri. Ma nelle ultime ore ha fatto il giro del web un video che riguarda Maradona, l’esilarante intervista dell’ex Pibe de Oro. “Cosa ne pensi del ...

Golf - ISPS Handa Melbourne World Cup of Golf : dopo il terzo giro Belgio in fuga - Italia (Pavan/Paratore) seconda assieme a Messico e Corea del Sud : Manca un giro alla fine dell’ISPS Handa Melbourne World Cup of Golf, e si rende sempre più palese la predominanza del Belgio sul percorso di South Oakleigh, nello Stato di Victoria, in Australia. Thomas Pieters e Thomas Detry conducono con 19 colpi sotto il par dopo aver compiuto un giro in 63 (-9) nella notte Italiana. A proposito di Italia, Andrea Pavan e Renato Paratore regalano buone notizie, perché si trovano al secondo posto a -14 ...

Ikea di Catania apre le porte ai cani randagi : foto e video fanno il giro del web : foto e video degli animali randagi ospitati nel negozio Ikea di Catania durante le giornate di maltempo sono diventati presto virali. Lo staff del negozio ha deciso di regalare un rifugio ai cani della zona e tanti clienti, come testimoniano le fotografie postate su Instagram, sembrano aver apprezzato.Continua a leggere

Indonesia - la foto della balena "mangiata" dalla plastica fa il giro del mondo : Complessivamente, nel mondo, ogni 365 giorni finiscono in mare circa 8 milioni di tonnellate di rifiuti. 'Praticamente un camion al minuto', la metafora utilizzata da un recente rapporto di ...

Gabriel Garko? Spunta una foto in cui è “irriconoscibile” e fa il giro della rete : Di recente si è parlato di Gabriel Garko perché, stando al gossip, avrebbe un amore segreto. Lo avevamo lasciato con la bella collega Adua Del Vesco. I due si erano conosciuti sul set di ‘Non è stato mio figlio’ e tra alti e bassi sono stati insieme circa tre anni, salvo poi dirsi addio per ragioni mai chiarite pubblicamente. Forse per la differenza d’età, ha azzardato qualcuno: lei è più giovane di ben ventidue anni. O forse perché, ...

Qualificazioni Europei 2020 : il possibile girone dell’Italia e le probabili avversarie. Rischio Germania e Serbia : L’Italia aspetta di conoscere quali saranno le avversarie che incontrerà durante le Qualificazioni agli Europei 2020. Gli azzurri hanno concluso il proprio girone di Nations League al secondo posto e dunque saranno teste di serie nel sorteggio che si svolgerà domenica 2 dicembre (ore 12.00) a Dublino. Nella capitale irlandese conosceremo la composizione dei 10 gruppi che metteranno in palio i primi 20 posti per la prossima rassegna ...

Katy Perry è la cantante più pagata del mondo : le cifre da capogiro : Secondo i calcoli di Forbes, i guadagni annuali della cantante americana ammonterebbero a ben 83 milioni di dollari