Il fidanzato muore in un incidente | il giorno delle nozze lo ricorda così

Usa - il fidanzato muore in un incidente : lei posa in foto con il suo ologramma e le sue ceneri : E' accaduto a Tucson , nello Stato americano dell' Arizona . Ed è proprio nei magnifici panorami desertici dell'Arizona che Debbie ha scelto di farsi immortalare assieme all'immagine di Randy. La ...

Il fidanzato muore in un incidente - lei posa in abito da sposa con le sue ceneri : Erano innamoratissimi e avevano già programmato le nozze, poi la tragedia. Il fidanzato muore in un incidente stradale e lei per ricordarlo organizza un servizio fotografico molto particolare. Il ...

Il fidanzato muore prima delle nozze - lei posa con il suo ologramma : “Il mio cuore a pezzi” : Debbie Gerlach, di Tucson in Arizona, ha perso il fidanzato in un incidente stradale poco prima delle nozze. Il giorno del matrimonio ha deciso di posare in un servizio fotografico insieme all'ologramma e alle ceneri del suo sposo, condividendo i suoi scatti sui social network: "Oggi avrei dovuto sposare il mio migliore amico. Doveva vedermi con questo abito".Continua a leggere

India - muore durante un tentativo di aborto : il fidanzato getta il corpo nella foresta : Un uomo è stato arrestato settimane dopo il ritrovamento del corpo senza vita della fidanzata. La donna era stata trovata in una foresta in India il 18 settembre scorso. Sarebbe stata lui, stando a quanto ricostruito dalla polizia, ad aver nascosto il cadavere.--Il 18 settembre scorso il corpo ormai senza vita di una donna è stato trovato abbandonato in una foresta nella zona di Muzaffarnagar, città dell’India che si trova nello Stato dell’Uttar ...

Travolta sulle strisce mentre attraversa : Alice muore a 33 anni insieme al fidanzato : La donna e il fidanzato travolti in Olanda da un'auto guidata da un 19enne in stato di ebbrezza che è stato poi arrestato dalla polizia locale perché trovato con una quantità di alcol quattro volte superiore al massimo consentito per legge.--Stavano rientrando in bici da una serata trascorsa insieme quando sulla loro strada purtroppo hanno incrociato un giovane che, incurante dei pericoli, si era messo alla guida sella sua auto completamente ...