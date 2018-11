Il dramma di Michele Bravi | coinvolto in un incidente in cui ha perso la vita una donna

Blastingnews

: Il cantante di Città di Castello su Instagram: «Sono sconvolto. Annullati tutti gli impegni» - cityjournal_ : Il cantante di Città di Castello su Instagram: «Sono sconvolto. Annullati tutti gli impegni» - ursulaciri : Piantatela con questi tweet pieni di insulti. Conoscendo Michele, che è la persona più buona e sensibile di questo… - bewhu : @LauraMelzo Questi sono drammi.... Nessuno vorrebbe uscire con l'auto e ad un incrocio causare un incidente mortale… -

(Di lunedì 26 novembre 2018), vincitore della settima edizione di X Factor, ha comunicato tramite il suo legale Manuel Gabrielli di essere rimastoin un graveverificatosi giovedì 22 novembre in Via Chinotto, a Milano. Stando alle prime notizie circolate in merito all'accaduto, pare che fossero all'incirca le 8 di sera quando il cantante, mentre era alla guida di una BMW del car sharing Drive Now, ha investito unadi 58 anni in sella ad una moto Kawasaki. La motociclista, a causa di un politrauma facciale, è deceduta dopo poche ore in ospedale.Dalle prime ricostruzioni effettuate dalla polizia locale di Milano sarebbe emerso che il giovane cantante avrebbe fatto un'incauta inversione di marcia e, non tenendo conto della precedenza, avrebbe colpito la moto su cui viaggiava la vittima. L'impatto sarebbe stato piuttosto violento, esi sarebbe immediatamente fermato per ...