Il Comune di Genova si offre di ospitare River-Boca a Marassi

ilnapolista

: Il #Comune di #Genova: «Pronti a ospitare #RiverBoca» ?? - CorSport : Il #Comune di #Genova: «Pronti a ospitare #RiverBoca» ?? - FOXSportsIT : Il Comune di Genova: 'Siamo pronti a ospitare River Plate-Boca Juniors' - fox_rino : RT @JPeppp: Mentre il Comune di Genova si offre disponibile per fare giocare #RiverBoca al Marassi, l'Inter si offre disponibile a ricever… -

(Di lunedì 26 novembre 2018) La lettera deldiUna suggestione con i suoi richiami storici, una bella iniziativa di attualità. Daldiarriva un’intelligente proposta commerciale: giochiamo, allo stadio Ferraris. Ieri il ritorno del Superclasico (in programma al Monumental, stadio del) è stato rinviato per la seconda volta. E non ci sono date e sede per recuperare la partita. La decisione ufficiale sarà presa il 4 dicembre, intanto è arrivata la proposta spontanea del capoluogo ligure. Ricordiamo come la fondazione disia opera da emigranti italiani all’inizio del secolo scorso, per la precisione si trattava di esuli genovesi. Addirittura, il soprannome storico delè Xeneizes.Il consigliere delegato allo Sport deldi, Stefano Anzalone, ha inviato una lettera ai presidenti di. Sotto, il testo integrale ...