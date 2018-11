Il comune di Genova si è offerto di ospitare la finale di Copa Libertadores tra River

Calcio : il ritorno della Finale di Copa Libertadores 2018 a Genova? Il comune ci pensa… : Potrebbe sembrare una suggestione ma forse non lo è poi tanto. La notizia del rinvio della Finale di ritorno della Copa Libertadores 2018 tra Boca Juniors e River Plate ha attirato l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori del mondo del Calcio. Al momento non si sa ancora se e quando questo match si disputerà. E, allora, da Genova arriva un’idea. Il Comune ligure, attraverso una lettera ufficiale inviata al presidente del Boca ...

Il comune di Genova a River e Boca : 'Giocate al Ferraris' : In attesa che martedì 4 dicembre venga presa la decisione ufficiale, il Comune di Genova, tramite una lettera che il consigliere delegato allo Sport Stefano Anzalone ha inviato al presidente del Boca ...

Il comune di Genova si offre di ospitare River-Boca a Marassi : La lettera del Comune di Genova Una suggestione con i suoi richiami storici, una bella iniziativa di attualità. Dal Comune di Genova arriva un’intelligente proposta commerciale: giochiamo River-Boca a Marassi, allo stadio Ferraris. Ieri il ritorno del Superclasico (in programma al Monumental, stadio del River) è stato rinviato per la seconda volta. E non ci sono date e sede per recuperare la partita. La decisione ufficiale sarà presa il 4 ...

Coppa Libertadores River-Boca - il comune di Genova : “giocate a Marassi” : Situazione paradossale per la Coppa Libertadores, la partita River-Boca è stata rinviata per ben due volte a causa dell’assalto da parte dei tifosi del River al pullman del Boca. Nelle ultime ore è arrivata la clamorosa proposta da parte del Comune di Genova: “Egregi Presidenti, la nostra città, vicina in modo storico, culturale e sportivo a Buenos Aires, sente moto profondi e indissolubili i legami con i Vostri due prestigiosi ...

Libertadores - la proposta del comune di Genova : «Giocate River-Boca al Ferraris» : Il consigliere delegato allo Sport Anzalone ha inviato di presidenti di Boca e River offrendo la disponibilità a giocare al Ferraris. L'articolo Libertadores, la proposta del Comune di Genova: «Giocate River-Boca al Ferraris» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il Superclasico a Genova? Il comune offre il Ferraris per il ritorno : 'Sarebbe l'occasione per rinnovare il profondo senso di amicizia che storicamente ci unisce a queste società', ha spiegato il consigliere delegato allo Sport, Stefano Anzalone. I presidenti di Boca e ...

Libertadores - la proposta del comune di Genova : «Giocate la finale al Ferraris» : Dal derby della Lanterna a quello di Buenos Aires. Il “Ferraris” si propone per ospitare il Superclásico River Plate-Boca Juniors che vale la finale di ritorno della Coppa Libertadores e la cui disputa, a causa di gravi incidenti, è stata rinviata dalla Conmebol a data da destinarsi valutando anche l’ipotesi di giocarla all’estero. In attesa […] L'articolo Libertadores, la proposta del Comune di Genova: «Giocate la ...

Allerta Meteo Liguria - il comune ci ripensa : scuole chiuse a Genova oggi 30 ottobre : Il Comune di Genova ha deciso, poco prima dell’una di notte, di tenere le scuole chiuse oggi, martedì 30 ottobre, anche senza Allerta rossa, terminata a mezzanotte. La decisione, ufficializzata sul sito del Comune alle 01:10, è stata presa a causa degli ingenti danni provocati dal maltempo e per gli effetti del forte vento su Genova. L'articolo Allerta Meteo Liguria, il Comune ci ripensa: scuole chiuse a Genova oggi 30 ottobre sembra ...