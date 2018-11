Il Comune di Genova a River e Boca | ' Giocate al Ferraris'

Il Comune di Genova si offre di ospitare River-Boca a Marassi : La lettera del Comune di Genova Una suggestione con i suoi richiami storici, una bella iniziativa di attualità. Dal Comune di Genova arriva un’intelligente proposta commerciale: giochiamo River-Boca a Marassi, allo stadio Ferraris. Ieri il ritorno del Superclasico (in programma al Monumental, stadio del River) è stato rinviato per la seconda volta. E non ci sono date e sede per recuperare la partita. La decisione ufficiale sarà presa il 4 ...

Allerta Meteo Liguria - il Comune ci ripensa : scuole chiuse a Genova oggi 30 ottobre : Il Comune di Genova ha deciso, poco prima dell’una di notte, di tenere le scuole chiuse oggi, martedì 30 ottobre, anche senza Allerta rossa, terminata a mezzanotte. La decisione, ufficializzata sul sito del Comune alle 01:10, è stata presa a causa degli ingenti danni provocati dal maltempo e per gli effetti del forte vento su Genova. L'articolo Allerta Meteo Liguria, il Comune ci ripensa: scuole chiuse a Genova oggi 30 ottobre sembra ...