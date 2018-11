Il comparto bancario a Piazza Affari viaggia molto alto | +4 | 65%

Seduta molto negativa per il comparto bancario a Piazza Affari - -2 - 44% - - Banca MPS si muove verso il basso : Rosso per il settore Bancario italiano che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha aperto la giornata a quota 8.729,67 con una perdita di 219,3 punti rispetto ...

Il comparto bancario a Piazza Affari si è mosso verso il basso - -7 - 26% - - in forte calo Banco BPM : Andamento depresso per il settore bancario italiano . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha chiuso la giornata a quota 9.266,71, ...

Si muove in territorio negativo il comparto bancario a Piazza Affari - -1 - 06% - - giornata da dimenticare per Banca Carige : Scambi negativi per il settore Bancario italiano , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha aperto a 10.053,09, in diminuzione di 107,51 punti rispetto ...

Il comparto bancario a Piazza Affari marcia in positivo - +0 - 84% - - guizzo positivo per Banca Carige : Teleborsa, - Il Settore Bancario italiano si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha aperto a 10.046,31, e si è poi portato ...

Seduta euforica per il comparto bancario a Piazza Affari - +2 - 23% - - exploit di Banca MPS : Teleborsa, - Molto positiva la giornata per il settore Bancario italiano, grazie al sensibile miglioramento dello Spread. Buono anche l'andamento dell'EURO STOXX Banks che guadagna 216,85 punti, a ...

Bene il comparto bancario a Piazza Affari - +1 - 44% - - notevole balzo in avanti per Banco BPM : Teleborsa, - Andamento tonico per il settore bancario italiano grazie alla scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha aperto a 9.704,29 con un incremento di 140,1 punti ...