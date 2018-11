Il cervello ' continua' a funzionare anche dopo la morte | l' ipotesi di un esperto

Blastingnews

: Quando moriamo ce ne rendiamo conto: il cervello continua ancora a funzionare - ItaliaStartUp_ : Quando moriamo ce ne rendiamo conto: il cervello continua ancora a funzionare - LiritvTv : Quando moriamo ce ne rendiamo conto: il cervello continua ancora a funzionare - GPS_SPINATO : RT @GPS_SPINATO: ****ESCLUSIVO**** Quando moriamo ce ne rendiamo conto, il cervello continua a funzionare. La #Scienza smentisce la creden… -

(Di lunedì 26 novembre 2018)lailè ancora attivo, seppure per poco, dunque è possibile che l'individuo abbia la consapevolezza di essere sul punto di morire. Questo potrebbe essere veritiero perché la corteccia cerebrale è ancora funzionante, e potrebbe essere in grado ancora di "parlarci" eddi udire ciò che si dice ed accade intorno a noi. Questa inquietante ed affascinantearriva dal dottor Sam Parnia della Stony Brook University School of Medicine di New York ed è stato divulgato grazie alla testata giornalistica "Daily Mail".Il risultato dello studio statunitense: "Potremmo capire di essere morti" Il dottor Sam Parnia della Stony Brook University School of Medicine di New York ha condotto uno studio insieme ad un team di esperti come lui nell'ambito dei processi naturali che si manifestano al momento del decesso di un individuo edsuccessivamente. I risultati di ...