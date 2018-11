Il caso di papà Di Maio scuote i Cinquestelle

Vaticano - caso Emanuela Orlandi - il fratello : 'Il Papa sa cosa è successo' : Nella sede della Nunziatura Apostolica, in via Po a Roma, continuano gli accertamenti sulle ossa ritrovate. In molti hanno fin da subito pensato che potessero appartenere a Emanuela Orlandi, la ragazza che scomparse nel nulla nel 1983. Del caso si è parlato ultimamente anche su Radio Cusano Campus, in una trasmissione a cui ha partecipato il fratello di Emanuela, Pietro. L'uomo ha accusato il Papa di conoscere la verita' sulla scomparsa della ...

Sissy - il ministro Bonafede incontra il papà dell’agente : “Veglierò sul caso” : Il ministro della giustizia Alfonso Bonafede ha incontrato in via istituzionale la famiglia di Sissy Trovato Mazza, l'agente penitenziaria finita in un letto per un colpo di pistola. Insieme al capo del DAP, Francesco Basentini ha ribadito la propria disponibilità a seguire la vicenda in tutti i suoi aspetti. Il ministro ha annunciato l'apertura di una linea di comunicazione diretta tra la famiglia e il Ministero.Continua a leggere

Bimba con due papà - il tribunale di Sassari dice sì. Primo caso sull'Isola - Sardiniapost.it : Per la prima volta in Sardegna una Bimba è stata registrata in Comune come figlia di due padri. La vicenda, raccontata oggi dalla Nuova Sardegna , risale a qualche giorno fa, con la decisione dei ...

Pedofilia - il Papa rimuove Karadima : era al centro del caso cileno : Papa Francesco ha dimesso [VIDEO] dallo status di clericale Fernando Karadima, dell’arcidiocesi di Santiago del Cile. L'uomo è uno dei preti all'origine degli innumerevoli scandali che hanno sconquassato la Chiesa cilena, emersi poi quasi in concomitanza con la sua condanna civile avvenuta nel 2005. Il decreto che ha spretato Karadima Dal momento in cui il Papa precedente a Francesco, Benedetto XVI, ha iniziato una linea dura nei confronti della ...

Il Papa conosceva il caso del frate accusato di stupro? : E che lo stesso Bergoglio avrebbe incontrato Salonia - come riporta lasicilia.it nella cronaca del 16 settembre - per 'salutarlo e ringraziarlo''. Il frate è stato accusato perché considerato vicino ...

Papa Francesco - il caso Viganò e il "segno di Dio" che ha accelerato l'accordo con la Cina : "Il Signore trae il bene dal male con la sua potenza e la sua infinita creatività". Questo tweet di Papa Francesco è stato lanciato dal Vaticano ieri sera, 25 settembre, alle 18,30, proprio mentre era in corso la conferenza stampa del Pontefice a bordo dell'aereo Air Baltic di ritorno dalla tre giorni in Lituania, Lettonia ed Estonia. Forse un riferimento alla crescita della fede proprio nelle nazioni appena visitate, martiri ...