Ignazio Moser dopo il GFVip | ' Mi separerò da Cecilia È una pazzia | voglio fare L' Isola

Ignazio Moser a Rivelo : "Voglio fare l'Isola dei Famosi. Con Cecilia ci sposeremo in Trentino" : Nel corso della puntata di ieri di Rivelo, il programma di interviste condotto dall'ex talent di Amici Lorella Boccia nella seconda serata di Real Time, è stato intervistato Ignazio Moser, concorrente del Grande Fratello Vip 2 e figlio del grande ciclista Francesco, nonché compagno di Cecilia Rodriguez.Il ragazzo ha raccontato del suo famoso papà: Mio padre è molto freddo e penso che non mi abbia mai detto Ti voglio bene; io vorrei ...

Ignazio Moser in tv : 'Non mi sposo a breve - voglio fare l'Isola dei famosi' : Ignazio Moser è stato uno dei protagonisti della seconda puntata di "Rivelo", il nuovo programma di Real Time condotto da Lorella Boccia. Alla conduttrice napoletana, il ragazzo ha fatto sapere che con Cecilia Rodriguez va tutto bene ma non è vero il gossip che sta circolando in questi giorni, cioè che si sarebbero sposati nell'estate del 2019 in Trentino. Nei piani del bel ciclista, infatti, c'è quello di partecipare ad un altro reality l'anno ...

Ignazio Moser : “All’Isola dei Famosi per far conoscere il vero me” (VIDEO) : Ignazio Moser si racconta a Rivelo, il programma di Real Time guidato da Lorella Boccia. Gli argomenti non possono che ruotare attorno alla fidanzata Cecilia Rodriguez, con cui c’è ancora un matrimonio in ballo tutto da definire. Ignazio Moser a Rivelo tuttavia sgancia una bomba: vorrebbe entrare nel cast dell’Isola dei Famosi 2018. Il motivo? Una sorta di riabilitazione rispetto a quanto avvenuto al GF Vip 2. Ignazio Moser a Rivelo, ...

