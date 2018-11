I sogni di Bertolucci

huffingtonpost

(Di lunedì 26 novembre 2018) Prima foto. L' ho visto mano nella mano con Patti Smith: in un post che feci per il mio blog sull' Huffington, ci siamo anche io e Carlo Fuortes nella fotografia. Era il 2013 e lui era sulla sedia a rotelle già da diverso tempo e sul palco dell' Auditorium ricordavamo Pasolini dopo la proiezione di Medea. Lui e lei si guardavano con l' innocenza di due teenager ricordando quando si erano incontrati a casa di amici, ai tempi del Conformista, lui sfogliando libri d' arte lei seduta in un angolo a cercare di fare conversazione. Due ragazzi cresciuti con la rabbia degli anni' 60 (che per Bernardo furono molto più importanti dei troppo celebrati anni del decennio successivo).Seconda foto. Ci sono lui e Wenders, alla libreria Il Leuto, a presentare un libro di Wenders. Sarà la fine degli anni '80. Avevamo fatto insieme qualche tempo prima per l'Espresso un pezzo sul The ...