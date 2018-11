I Samsung Galaxy A6 Plus | Galaxy A5 2016 e Galaxy J6 si aggiornano con le patch di

Impareggiabile il Samsung Galaxy Note 9 First Snow White : brutta tegola per l’Italia : È stata ufficializzato il Samsung Galaxy Note 9 First Snow White, quel bianco candido di cui vi avevamo parlato già in tempi non sospetti, e che adesso si può dire finalmente essere una realtà effettiva. Ci sono, però, delle precisazioni da fare, che di certo non vi piaceranno. La speciale colorazione sarà venduta in esclusiva sul mercato taiwanese, nel modello da 128GB di memoria interna e con disponibilità dai primi di dicembre (proprio in ...

Regalo di Natale per chi vuole un Samsung Galaxy S9 : arriva in Italia il Polaris Blue : In concomitanza con le feste natalizie Samsung ha deciso di dare un’accelerata alle vendite del Samsung Galaxy S9 e della sua variante Plus, puntando sulla nuova colorazione Polaris Blue che ha fatto il suo debutto in Cina qualche settimana fa. Ebbene non saranno solo i cinesi a poter godere di questo nuovo look per il Samsung Galaxy S9 e l'S9 Plus, infatti è stato annunciato il suo arrivo anche in Europa ed al momento la prima ad ufficializzare ...

Svelato il Samsung Galaxy S9 nella colorazione sfumata Polaris Blue : Samsung continua a puntare sul lancio di più varianti cromatiche per i propri smartphone più importanti e nelle scorse ore è stata svelata una nuova versione del Samsung Galaxy S9 L'articolo Svelato il Samsung Galaxy S9 nella colorazione sfumata Polaris Blue proviene da TuttoAndroid.

Nessuna uscita anticipata per il Samsung Galaxy S10 : display in prima produzione : In molti avevano sperato in un'uscita del Samsung Galaxy S10 in anticipo rispetto alla consueta tabella di marcia dei top di gamma del produttore asiatico. L'ultima indiscrezione sulla produzione del display della prossima ammiraglia la dice invece lunga sui tempi necessari per il lancio commerciale del device rivoluzionario e pensato per il decimo anniversario della generazione di device. Come sottolinea l'autorevole fonte ETnews, sarebbe ...

Il Samsung Galaxy S10 5G potrebbe avere 12 GB di RAM e 1 TB di memoria : Stando alle ultime indiscrezioni, le caratteristiche della variante 5G del Samsung Galaxy S10 saranno da vero primo della classe. Ecco tutti i dettagli L'articolo Il Samsung Galaxy S10 5G potrebbe avere 12 GB di RAM e 1 TB di memoria proviene da TuttoAndroid.

Huawei Nova 4 potrebbe avere una fotocamera integrata nello schermo come il Samsung Galaxy A8s : Dalla Cina arriva un'immagine che ci mostra l'aspetto di Huawei Nova 4 e ci svela una possibile interessante caratteristica dello smartphone L'articolo Huawei Nova 4 potrebbe avere una fotocamera integrata nello schermo come il Samsung Galaxy A8s proviene da TuttoAndroid.

Impareggiabile il Cyber Monday Mediaworld : prezzaccio Samsung Galaxy S9 - S8 Plus - iPhone 8 e non solo il 26 novembre : Ci ha sorpreso il Cyber Monday Mediaworld con offerte e promozioni (oggi 26 novembre) anche più interessanti di quelle del Black Friday per intenderci. Parliamo di veri e propri prezzacci (come promesso anche ieri), soprattutto per i top di gamma: in particolare trovano posto tra i device più appetibili i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S8 Plus, passando per iPhone 8 e iPhone X, fino ad arrivare pure a smartphone di fascia media pure proposti a costi ...

Samsung Galaxy F nel Regno Unito potrebbe costare 2000 sterline : Stando ad un nuovo report, pare che il Samsung Galaxy F avrà un costo ben più elevato di quanto si pensava fino a questo momento L'articolo Samsung Galaxy F nel Regno Unito potrebbe costare 2000 sterline proviene da TuttoAndroid.

Ecco il presunto vetro protettivo dell’Infinity O-Display di Samsung Galaxy A8s : Nelle scorse ore è apparsa in Rete una foto che potrebbe mostrarci dal vivo il vetro che sarà usato per proteggere l'Infinity-O Display del Samsung Galaxy A8s L'articolo Ecco il presunto vetro protettivo dell’Infinity O-Display di Samsung Galaxy A8s proviene da TuttoAndroid.

Samsung Health potrebbe sapere molto di più di quanto pensate sul conto di Galaxy S10 : Se ci seguite costantemente, avrete notato che, nel grande mondo di leak e rumor , nelle ultime settimane è salita prepotentemente in cattedra Samsung , monopolizzando l'attenzione degli appassionati con due pezzi da novanta che nel prossimo futuro faranno ...

Ultima sferzata Amazon Black Friday del 24 novembre : Huawei Mate 20 - iPhone XR e Samsung Galaxy Note 8 : Non sembrano fermarsi le offerte Amazon Black Friday, che garantiscono un'Ultima impennata quest'oggi 24 novembre, per poi accompagnarci in direzione dell'altro evento in programma, quello del Cyber Monday. Oggi ci concentreremo su un altro trittico di smartphone, a cominciare da Huawei Mate 20, cui si applica un prezzo di 799.90 euro (il risparmio rispetto al listino originale non è sensazionale, ma non potevamo aspettarci diversamente ...

Fotocamere posteriori orizzontali per Samsung Galaxy S10 - perlomeno secondo Ice Universe : Samsung Galaxy S10 e compagnia bella potrebbero disporre di un modulo Fotocamere orizzontale. La notizia del presunto addio alla disposizione orizzontale presente sui Galaxy S9 arriva da Ice Universe che avrebbe interpretato uno screenshot di Samsung Health come prova provata del modulo orizzontale dei nuovi S10. L'articolo Fotocamere posteriori orizzontali per Samsung Galaxy S10, perlomeno secondo Ice Universe proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 bianco lanciato ufficialmente da Samsung Taiwan : Le voci di corridoio che parlavano di un prossimo Samsung Galaxy Note 9 bianco si sono rivelate veritiere. Samsung Taiwan ha lanciato ufficialmente questa nuova opzione di colore disponibile per il top di gamma nella giornata di oggi confermando quanto detto alcuni giorni fa. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 bianco lanciato ufficialmente da Samsung Taiwan proviene da TuttoAndroid.

Brucia tutti il Samsung Galaxy S8 con la patch di novembre : prima analisi sulla XXU4CRK1 : Ci apprestiamo a vivere un fine settimana davvero interessante per i non pochi utenti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S8 in Italia, in riferimento stavolta alle questioni software. Dopo essere stato protagonista di diverse offerte durante il periodo Black Friday 2018, soprattutto con Unieuro che l'ha proposto al pubblico a 369 euro, oggi torniamo a parlare di questo prodotto nell'ottica di un nuovo aggiornamento. No, non sto ...