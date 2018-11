I Maneskin volano e conquistano il disco di platino

domanipress

(Di lunedì 26 novembre 2018) “IL BALLO DELLA VITA” (26 ottobre 2018, Sony Music), il nuovo album da record dei Måneskin, è certificatoDIad appena un mese dall’uscita!Ilha debuttato al numero 1 della classifica Fimi/Gfk con 4 singoli nella top ten, ha raggiunto la posizione #1 della classifica iTunes in meno di due ore dalla pubblicazione ed è entrato, in un solo giorno dall’uscita, in TOP 50 Spotify con tutti i suoi brani, totalizzando 1 milione di stream in meno di 24h.Anche “Torna a casa”, l’inedito in italiano della band che ha anticipato l’album, riceve un ulteriore riconoscimento ottenendo la certificazione DOPPIODI. Il brano, con oltre 23,5 milioni di stream su Spotify, è accompagnato dal videoclip, ideato dal gruppo insieme a Giacomo Triglia, che ha debuttato al primo posto in Tendenze su YouTube, ottenendo ad oggi oltre 33,8 milioni di visualizzazioni. “Torna a ...