Guerra Russia-Ucraina | interviene la Nato | ' Azioni di Mosca avranno conseguenze'

Russia-Ucraina - la Guerra dello Stretto. L'Europa si schiera con Kiev. E l'Italia per ora nicchia... : La battaglia navale. L'ambasciata presa d'assalto. Il Consiglio di Sicurezza che si riunisce in seduta straordinaria. Un Presidente che decreta la legge marziale e mobilita l'esercito. I venti di guerra tornano a spirare tra la Russia e l'Ucraina nello Stretto di Kerch, doveMosca ha sequestrato tre navi della Marina di Kiev. Le tensioni sono esplose in un punto strategico della regione non solo per i due Paesi vicini, ai ferri corti dal 2014, ma ...

Grande Guerra dell'Ucraina contro la Russia? "Un suicidio per Kiev" - : La retorica militarista dell'Ucraina suscita "compassione deprimevole" e la guerra contro la Russia sarà un suicidio per Kiev, ha dichiarato oggi a Sputnik Igor Korotchenko, direttore della rivista ...

"USA rischiano di perdere una Guerra con la Russia" - rapporto per Congresso - : La superiorità militare statunitense è scesa ad un livello pericoloso, l'America rischia di uscire sconfitta in caso di un'eventuale guerra con la Russia o la Cina, si afferma nel rapporto della ...

Quell'anello ritrovato che ci lega agli eroi della Guerra di Russia : Una fede, pegno d'amore per sempre e un altro anello riapparsi nella valle della morte, dove giacciono ancora i resti di tanti soldati italiani caduti nella ritirata di Russia durante la Seconda ...

Deputato russo commenta generale NATO su una possibile Guerra con la Russia - : La dichiarazione del generale Jan Brooks sui problemi logistici in Europa in caso di conflitto con la Russia serve a fare pressione sulle lobby interessate. Lo ha dichiarato a Sputnik il vice ...

Putin - parla lo stratega Dmitrij Suslov : 'Missili Usa in Polonia? Per la Russia sarebbe un atto di Guerra' : Parola di Dmitrij Suslov , stratega di Vladimir Putin , direttore del Centro di studi europei e internazionali della Scuola superiore di economia di Mosca. In una intervista a il Corriere della Sera ...

Trump-Russia - parla G. Chiesa : "Sarà Guerra e l'Europa terreno di scontro" - : Perché proprio Trump si appresta a prendere una decisione così drastica nonostante la volontà più volte manifestata di un proficuo dialogo con Putin? " La politica di Trump è molto contraddittoria e ...

Usa vs Russia - Cremlino : “pericoloso addio Trump a trattato nucleare“/ Terza Guerra mondiale - Putin reagisce : Trump "Usa via dall'accordo nucleare con la Russia”. Ultime notizie, nuova guerra Fredda all’orizzonte? Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti arrivate nelle score ore(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 16:05:00 GMT)

