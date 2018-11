“Grazie per l’amore donato” | è finita tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina

F1 - GP Abu Dhabi 2018 : Sebastian Vettel : “Chiudo una stagione complicata - ma ho dato tutto” - Kimi Raikkonen : “Grazie a tutti per questi anni meravigliosi” : Si è chiuso ufficialmente il Mondiale 2018 di Formula Uno, con un GP di Abu Dhabi dai due volti in casa Ferrari. Da un lato Sebastian Vettel termina la gara nella piazza d’onore, a pochi secondi da un impeccabile Lewis Hamilton, mentre Kimi Raikkonen, all’ultima uscita con la scuderia di Maranello, vede ammutolirsi la sua vettura dopo pochi chilometri e chiude anzitempo la sua domenica. Per Sebastian Vettel, le canoniche interviste ...

Ambiente - Costa : “Grazie a Greenpeace per l’iniziativa anti plastica” : Soddisfazione e un ‘grazie’ del Ministro dell’Ambiente Costa a Greenpeace per l’iniziativa di questa mattina, in cui alcuni attivisti hanno portato in una delle principali vie dello shopping milanese, un enorme pacco regalo composto da rifiuti recuperati in plastica usa e getta per denunciare i danni causati al Pianeta dal consumismo eccessivo. “Ogni iniziativa volta a sensibilizzare i cittadini – ha ...

Paola Perego cade in una buca e si fa male : “Grazie al Comune di Roma” : Piccolo incidente per Paola Perego che è inciampata in una delle proverbiali buche di Roma ed è caduta sbucciandosi un ginocchio. La conduttrice ha mostrato la foto della ferita sulle sue storie di Instagram, ringraziando ironicamente il Comune di Roma per le “meravigliose buche” aggiungendo un’emoticons da cui si intuisce quanto sia arrabbiata. Fortunatamente nulla di grave per Paola, che si prepara a diventare nonna: la ...

Arresti per droga - Salvini : “Grazie polizia per aver catturato venditori di morte”. Ma uno di questi è esponente della Lega : “Grazie alla polizia, che sta catturando e togliendo dalle strade decine di venditori di morte“. Quando Matteo Salvini, commentando le ultime operazioni antidroga delle forze dell’ordine, si complimentava con gli agenti per gli Arresti di spacciatori e trafficanti evidentemente non sapeva che uno di quei “venditori di morte” faceva parte del suo partito. Anzi: era vicino a ricevere la nomina di referente della Lega ...

Spazio - incidente della capsula Soyuz con due astronauti : non succedeva dal 1983 - “Grazie a Dio sono vivi”. Aperta inchiesta penale [FOTO] : 1/12 ...

Cassano allo scoperto : “Grazie all’Entella ma basta Cassanate” : Antonio Cassano ha deciso di tornare in campo, grazie alla chance fornitagli dall’Entella che ha scelto di metterlo sotto contratto dopo un lungo stop “Prandelli è stato il miglior allenatore che io abbia mai avuto. Suarez e Higuain sono gli attaccanti più forti al mondo“. Antonio Cassano ha parlato ai microfoni di Skysport, con la sua solita schiettezza che lo contraddistingue. L’attaccante è tornato ad allenarsi ...

BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE SI SONO LASCIATI?/ L’argentina rompe il silenzio : “Grazie per le attenzioni” : BELEN RODRIGUEZ e ANDREA IANNONE si SONO LASCIATI? Il settimanale Chi lancia un nuovo scoop: "questa non sarà una crisi passeggera", avrebbe dichiarato la showgirl agli amici.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 19:22:00 GMT)