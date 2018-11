Grande Fratello vip | lo strazio di Andrea Mainardi nella casa | fiume di lacrime quando

Dasha Kina - fidanzata Stefano Sala/ La mamma di lui : "Le ho chiesto se fosse incinta e…" - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : Dasha Kina, la fidanzata di Stefano Sala è incinta? Il settimanale Oggi lancia la bomba - indiscrezione sulla modella ucraina

La Fattoria al posto del Grande Fratello Nip?/ Barbara d'Urso in pista : "tendenza western" ha colpito ancora - IlSussidiario.net : Il Grande Fratello va in vacanza per lasciare spazio alla nuova edizione de La Fattoria? La conduzione tornerebbe nuovamente nelle mani di Barbara d'Urso.

Grande Fratello Vip - diretta tredicesima puntata : a rischio Walter Nudo - Stefano Sala e Martina Hamdy. Seconda eliminazione a sorpresa : Grande Fratello Vip , tredicesima puntata. Alle 21.30 il nuovo appuntamento con il reality condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini , che come sempre seguiremo in diretta su Leggo.it . In ...

Grande Fratello VIP 2018 - 13MA PUNTATA/ Finalista - eliminato e diretta : Lory Del Santo preoccupata - IlSussidiario.net : GRANDE FRATELLO Vip 2018, tredicesima PUNTATA: Martina Hamdy, Stefano Sala e Walter Nudo al televoto. Sorprese e lacrime per i Vip

Grande Fratello Vip 3 – Tredicesima puntata del 26 novembre 2018 : Nuova puntata, la Tredicesima, per il Grande Fratello Vip giunto ormai alla terza edizione. Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, avrà ovviamente tra i suoi concorrenti solo (chi più, chi meno) personaggi famosi. In studio a condurre ritroviamo la “capitana” Ilary Blasi accompagnata da Alfonso Signorini, in veste di opinionista, e dalle incursioni sempre pungenti […] L'articolo Grande Fratello Vip 3 – Tredicesima ...

Anticipazioni Tv : Barbara D'Urso potrebbe condurre La Fattoria e non il Grande Fratello 16 : A qualche settimana dalla fine della terza edizione VIP del Grande Fratello, pare che i vertici Mediaset siano già alla ricerca del reality giusto da proporre ai telespettatori all'inizio del 2019. Se inizialmente si pensava che fosse la sedicesima edizione "Nip" del GF a debuttare nei primi mesi dell'anno nuovo su Canale 5, in queste ore Dagospia fa sapere che potrebbe esserci un cambio dell'ultima ora: la rete starebbe seriamente pensando di ...

Anticipazioni Grande Fratello Vip stasera : doppia eliminazione a sorpresa - Martina rischia : stasera 26 novembre ritorna l'appuntamento in prime time su Canale 5 con il Grande Fratello Vip 3 che si avvia verso il gran finale di questa edizione. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che anche questa settimana per i vari concorrenti in gara non mancheranno i colpi di scena e in particolar modo possiamo annunciarvi che assisteremo ad una doppia eliminazione dalla casa, che di sicuro lascerà spiazzati i concorrenti che stanno portando a ...

Grande Fratello Vip 2018 - 13ma puntata/ Eliminato - finalista e diretta : tutti a rischio - doppia eliminazione - IlSussidiario.net : Grande Fratello Vip 2018, tredicesima puntata: Martina Hamdy, Stefano Sala e Walter Nudo al televoto. Sorprese e lacrime per i Vip

Giulia Salemi/ La doccia bollente con Francesco Monte ed i baci alla luce del sole - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : Giulia Salemi non nasconde le sue preoccupazioni per il suo rapporto con Francesco Monte, secondo finalista del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello senza Vip salta : torna La Fattoria con Barbara d’Urso? Il gossip : torna La Fattoria con Barbara d’Urso? Probabile la sostituzione del Grande Fratello Nip Ormai non è una novità: la terza edizione del Grande Fratello Vip non ha avuto un Grande successo rispetto ai primi due anni. Per questo a Mediaset si starebbe valutando il da farsi: stando a quanto scrive Dagospia, i dirigenti starebbero pensando […] L'articolo Grande Fratello senza Vip salta: torna La Fattoria con Barbara d’Urso? Il gossip ...

Anticipazioni Grande Fratello Vip - 13esima puntata : ci sarà un'eliminazione a sorpresa : Questa sera, su Canale 5, andrà in onda la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip. Ilary Blasi e Alfonso Signorini sono pronti per affrontare la nuova diretta del lunedì sera che si preannuncia già da ora ricca di emozioni e clamorosi colpi di scena. Un concorrente nel corso della diretta riceverà una sorpresa speciale, si tratta nello specifico di Andrea Mainardi. Durante la puntata odierna ci sarà spazio anche per un clamoroso colpo di ...

Grande Fratello Vip : Lory ha paura di affrontare la realtà - coccole tra Sala e Benedetta : Nuovo spazio dedicato alle notizie sul Grande Fratello Vip, il reality-show condotto da Ilary Blasi che tornerà stasera con una nuova imperdibile puntata su Canale 5. Le novità che ci arrivano dalla casa di Cinecittà si soffermano su Lory Del Santo e Stefano. Se la soubrette ha rivelato ai compagni la sua più Grande paura, ovvero quella di affrontare il dolore in solitudine, mentre il modello è apparso sempre più vicino a Benedetta Mazza nel ...

Grande Fratello Vip - impensabile confessione omosex di Francesco Monte : Giulia Salemi di sasso : Piccoli segnali di apertura mentale da parte di Francesco Monte al Grande Fratello Vip . Dopo le sparate sulle donne che non dovrebbero viaggiare da sole e altre 'amenità' sui generis, il quasi-...

Diretta Grande Fratello Vip : tra Stefano Sala - Martina Hamdy e Walter Nudo l'eliminato : Continua la corsa verso la finale degli inquilini del Grande Fratello Vip. Nella puntata di stasera scopriremo chi tra Stefano Sala, Walter Nudo e Martina Hamdy dovrà abbandonare la casa di Cinecittà. Per un televoto che verrà chiuso stasera da Ilary Blasi, un altro ne verrà aperto; infatti un secondo concorrente dovrà lasciare il gioco e il verdetto verrà deciso con un televoto lampo sempre nella puntata in onda oggi a partire dalle 21.30. ...