Grande Fratello Vip | il dramma di Lory Del Santo | ' Perché non voglio più uscire da questa

Doppia eliminazione al Grande Fratello Vip 2018 e terzo finalista : Walter Nudo si unirà a Silvia Provvedi e Francesco Monte? : Grande Fratello Vip 2018 torna in onda anche oggi, 26 novembre, segnando l'inizio della corsa finale verso l'ultima puntata prevista per il 10 dicembre prossimo. Il reality show di Canale 5 è pronto ad andare incontro al gran finale e alla proclamazione del terzo vincitore della categoria vip ma, intanto, gli ascolti non migliorano e questa edizione è sicuramente destinata ad essere ricordata come quella flop. Secondo le ultime anticipazioni ...

Processo Corona - il pg : "Torni in carcere". E fa proiettare in aula la rissa tv con Ilary Blasi al Grande Fratello : La tesi dell'accusa: "Troppe violazioni alle regole imposte dal tribunale di sorveglianza. Sconti in cella il resto della pena"

Anticipazioni Grande Fratello Vip puntata 26 novembre 2018 : stasera due eliminati : Grande Fratello Vip stasera, le Anticipazioni sulla puntata del 26 novembre 2018 Cosa succederà stasera al Grande Fratello Vip? Le Anticipazioni sulla puntata di lunedì 26 novembre 2018 non mancano di certo. stasera andrà in onda il tredicesimo appuntamento con la terza edizione Vip del reality show e manca davvero poco alla fine. Chi segue […] L'articolo Anticipazioni Grande Fratello Vip puntata 26 novembre 2018: stasera due eliminati ...

Grande Fratello Vip - Perla Maria Monsè e Marchesa d'Aragona oltre la vergogna : spunta una foto con la 13enne : Consolidata star del web, la figlia di Maria Monsè , Perla Maria , ha fatto, ancora una volta, parlare di sé per via di una foto scattata durante la finale del concorso di bellezza Miss Europe ...

Grande Fratello Vip - doccia bollente per Francesco Monte e Giulia Salemi : la mano sul lato B : doccia bollente e "rumorosa" dentro la caverna del Grande Fratello Vip. Francesco Monte e Giulia Salemi, ormai coppia ufficiale di questa edizione, si sono lasciati andare un po'...

Grande Fratello Vip - Stefano Sala e Benedetta Mazza appartati - poi le grida : cosa gli urlano fuori dalla casa : Le urla interrompono il momento di intimità di Stefano Sala e Benedetta Mazza . I due modelli del Grande Fratello Vip nelle ultime ore sembrano sempre più vicini nonostante la scelta, sbandierata ...

Anticipazioni Grande Fratello Vip - 13^ puntata : annunciata sorpresa per Andrea Mainardi : Il Grande Fratello Vip torna oggi 26 novembre su Canale 5 per la tredicesima puntata della terza stagione. Mancano oramai soltanto due appuntamenti alla finalissima che andrà in onda lunedì 10 dicembre, come ufficializzato qualche giorno fa da Mediaset in un comunicato stampa. Prima di allora, non ci saranno più puntate speciali il giovedì sera anche se la decisione non è da attribuire ai bassi ascolti. Al contrario, come dichiarato dal ...

Grande Fratello Vip 3 - puntata 26 novembre 2018 : Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il daytime delle ore 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 3, puntata ...

Grande Fratello Vip 3 diretta puntata 26 novembre 2018 : anticipazioni : “Grande Fratello Vip”, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini, in onda, stasera, lunedì 26 novembre 2018, in prima serata, su Canale 5, è giunto al tredicesimo appuntamento della terza stagione.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 3 diretta puntata 26 novembre 2018: anticipazioni pubblicato su TVBlog.it 26 novembre 2018 09:34.

Grande Fratello Vip 3 - la forza delle Donatella. Silvia e Giulia verso la vittoria : Modena, 26 novembre 2018 " Forti in coppia, doppiamente 'power' da separate: Giulia e Silvia Provvedi , le gemelle di Modena, sono tra le papabili vincitrici del Grande Fratello Vip 3 . Il reality di ...

Grande Fratello Vip - Deianira : 'Ho le prove che il fidanzato della Provvedi la tradisce' : Deianira Marzano torna a parlare del presunto tradimento di Pierluigi Gollini. La webstar, nella scorsa settimana, aveva affermato di aver visto Gollini, fidanzato di Giulia Provvedi, amoreggiare con un'altra donna in una famosa discoteca di Milano. Durante la puntata di lunedì scorso del Grande Fratello VIP, il polverone esploso è stato riferito alla diretta interessata che, una volta appreso il tutto, è caduta nello sconforto. Deianira, nel ...

Grande Fratello Vip - rissa sfiorata tra due concorrenti nella Casa : Tensione alle stelle al Grande Fratello Vip . Protagonisti dell'acceso scontro, Andrea Mainardi e Giulia Salemi . A poco più di due settimane dalla finale del 10 dicembre, gli animi si scaldano e ...

Grande Fratello Vip - parla il fidanzato di Jane Alexander : «Non è tornata a casa da me» : Gianmarco Amicarelli , fidanzato di Jane Alexander , uscita dalla casa del Grande Fratello Vip , dove ha baciato Elia Fongaro , torna a parlare della sua relazione a Domenica Live. Cosa ha fatto Jane ...