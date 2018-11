Grande Fratello Vip 3 | la forza delle Donatella Silvia e Giulia verso la vittoria

Grande Fratello Vip - Deianira : 'Ho le prove che il fidanzato della Provvedi la tradisce' : Deianira Marzano torna a parlare del presunto tradimento di Pierluigi Gollini. La webstar, nella scorsa settimana, aveva affermato di aver visto Gollini, fidanzato di Giulia Provvedi , amoreggiare con un'altra donna in una famosa discoteca di Milano. Durante la puntata di lunedì scorso del Grande Fratello VIP, il polverone esploso è stato riferito alla diretta interessata che, una volta appreso il tutto, è caduta nello sconforto. Deianira , nel ...

Grande Fratello Vip - doccia bollente per Francesco Monte e Giulia Salemi : la mano sul lato B : doccia bollente e "rumorosa" dentro la caverna del Grande Fratello Vip. Francesco Monte e Giulia Salemi , ormai coppia ufficiale di questa edizione, si sono lasciati andare un po'...

Grande Fratello Vip - la rivelazione : «Ho le prove che il fidanzato di Giulia Provvedi la tradisce» : 'Non l'ho visto solo io, c'erano anche altre persone'. Deianira Marzano, la blogger che ha sconvolto il Grande Fratello Vip e che ha avanzato dubbi sulla fedeltà di Pierluigi Gollini , portiere di ...

Grande Fratello VIP 3 - anticipazioni puntata di lunedì 26 novembre : Continua la lunga marcia verso la finale del GRANDE FRATELLO vip 3, vediamo grazie al comunicato ufficiale cosa accadrà nella puntata di lunedì 26 novembre 2018. Domani, lunedì 26 novembre , in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “ GRANDE FRATELLO Vip”, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasicon Alfonso Signorini. Il gruppo ha trascorso gli ultimi giorni in Caverna tra momenti di riflessione e commozione ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e il divieto choc alle donne fidanzate. Il web insorge : «È un maschilista» : Francesco Monte nell'occhio del ciclone. L'ex tronista, già finito del mirino della Rete per le controverse frasi sui baci saffici , che poi aveva ampiamente spiegato in puntata, , torna a far ...