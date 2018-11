Grande Fratello Vip 3 | Ilary Blasi lecca Alfonso video

Grande Fratello Vip - bagarre in diretta : Lory Del Santo contro tutti. Silvia Provvedi : 'Sei un'ipocrita' : Lory Del Santo contro tutti. Inizia la puntata e, come anticipato da Leggo.it , scoppia subito il caso Lory Del Santo. L'attrice durante un confessionale aveva sottolineato come la storia d'amore tra ...

Grande Fratello Vip : Lisa Fusco svela i retroscena degli autori : Grande Fratello Vip 3: Lisa Fusco dimentica il cellulare acceso e… Lisa Fusco ha fatto poco fa una diretta su Instagram in cui voleva mostrare ai suoi fan l’amore tra Jane Alexander e Elia Fongaro, nato dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Lisa ad un certo punto però è stata chiamata da uno degli autori del programma e la bionda soubrettina, dimenticandosi per sbaglio il suo smartphone acceso, ha mostrato solo immagini ...

Grande Fratello Vip 2018 - diretta tredicesima puntata : Martina Hamdy fuori. Andrea Mainardi in lacrime incontra sua figlia : Grande Fratello Vip , tredicesima puntata. Eliminata Martina Hamdy, tra poco la doppia eliminazione. Il conto alla rovescia per la finalissima di lunedì 10 dicembre è partito e il cerchio si stringe. ...

LIVE Grande Fratello Vip - tredicesima puntata : eliminata Martina : Dopo lo scorso appuntamento trasmesso in onda giovedì, il Grande Fratello Vip 3 arriva alla tredicesima puntata con la quale si indirizza verso la finale. Noi di Blasting News avviamo un nuovo appuntamento con la diretta del reality di Canale 5 per seguire e informare i telespettatori su tutto ciò che succede in studio e specialmente all'interno della Casa. Anteprima della puntata del 26 novembre A partire dalle 21:30, Ilary Blasi apre i ...

Grande Fratello Vip 3 – Tredicesima puntata del 26 novembre 2018 – Eliminata Martina. : Nuova puntata, la Tredicesima, per il Grande Fratello Vip giunto ormai alla terza edizione. Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, avrà ovviamente tra i suoi concorrenti solo (chi più, chi meno) personaggi famosi. In studio a condurre ritroviamo la “capitana” Ilary Blasi accompagnata da Alfonso Signorini, in veste di opinionista, e dalle incursioni sempre pungenti […] L'articolo Grande Fratello Vip 3 – Tredicesima ...

ILARY BLASI/ Parrucca corta : il nuovo look sbarazzino conquista tutti! - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : ILARY BLASI: ascolti più bassi di sempre per il Grande Fratello Vip ma il pubblico sembra aver solidarizzato con la conduttrice, è la sola a salvarsi

Grande Fratello Vip - doccia bollente per Francesco Monte e Giulia Salemi : la mano sul lato B : doccia bollente e "rumorosa" dentro la caverna del Grande Fratello Vip. Francesco Monte e Giulia Salemi, ormai coppia ufficiale di questa edizione, si sono lasciati andare un po'...

Grande Fratello Vip 2018 : Martina Hamdy eliminata : Martina Hamdy - Tredicesima puntata GF Vip 2018 La prima concorrente del Grande Fratello Vip 2018 ad essere stata presentata sui social ufficiali del programma è stata Martina Hamdy. Che, neanche a dirlo, non è una vip vera e propria: volto di Meteo.it e modella, ha dalla sua la bellezza esplosiva, il sorriso accattivante e la voglia di affermarsi. Il percorso al Grande Fratello Vip 2018 24 settembre 2018 – Martina Hamdy entra nella Casa ...

GIULIA PROVVEDI TRADITA DA PIERLUIGI GOLLINI?/ Video - stasera non se ne parlerà! - Grande Fratello Vip 2018 - - IlSussidiario.net : GIULIA PROVVEDI sembra essere riuscita a ritrovare il sorriso al Grande Fratello Vip 2018, anche se non sono mancati momenti di forte sconforto

Francesco Monte/ Striscia e Dagospia : "Un raccomandato - il cocco di Alfonso Signorini" - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : Francesco Monte ha già conquistato un posto in finale al Grande Fratello Vip. L'ex tronista ha deciso di lasciarsi andare con Giulia Salemi.