Grande Fratello senza Vip salta | torna La Fattoria con Barbara d’Urso? Il gossip

Anticipazioni Grande Fratello Vip - 13esima puntata : ci sarà un'eliminazione a sorpresa : Questa sera, su Canale 5, andrà in onda la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip. Ilary Blasi e Alfonso Signorini sono pronti per affrontare la nuova diretta del lunedì sera che si preannuncia già da ora ricca di emozioni e clamorosi colpi di scena. Un concorrente nel corso della diretta riceverà una sorpresa speciale, si tratta nello specifico di Andrea Mainardi. Durante la puntata odierna ci sarà spazio anche per un clamoroso colpo di ...

Grande Fratello Vip : Lory ha paura di affrontare la realtà - coccole tra Sala e Benedetta : Nuovo spazio dedicato alle notizie sul Grande Fratello Vip, il reality-show condotto da Ilary Blasi che tornerà stasera con una nuova imperdibile puntata su Canale 5. Le novità che ci arrivano dalla casa di Cinecittà si soffermano su Lory Del Santo e Stefano. Se la soubrette ha rivelato ai compagni la sua più Grande paura, ovvero quella di affrontare il dolore in solitudine, mentre il modello è apparso sempre più vicino a Benedetta Mazza nel ...

Grande Fratello Vip - impensabile confessione omosex di Francesco Monte : Giulia Salemi di sasso : Piccoli segnali di apertura mentale da parte di Francesco Monte al Grande Fratello Vip . Dopo le sparate sulle donne che non dovrebbero viaggiare da sole e altre 'amenità' sui generis, il quasi-...

Diretta Grande Fratello Vip : tra Stefano Sala - Martina Hamdy e Walter Nudo l'eliminato : Continua la corsa verso la finale degli inquilini del Grande Fratello Vip. Nella puntata di stasera scopriremo chi tra Stefano Sala, Walter Nudo e Martina Hamdy dovrà abbandonare la casa di Cinecittà. Per un televoto che verrà chiuso stasera da Ilary Blasi, un altro ne verrà aperto; infatti un secondo concorrente dovrà lasciare il gioco e il verdetto verrà deciso con un televoto lampo sempre nella puntata in onda oggi a partire dalle 21.30. ...

Grande Fratello Vip 2018 - scoppia il caso Lory Del Santo : Grande Fratello Vip 2018 , questa sera in prima serata su Canale 5 andrà in onda la tredicesima puntata del reality condotto Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Puntata che seguiremo, come sempre, minuto ...

Grande Fratello Vip - Giulia Provvedi e il presunto tradimento : l'aereo del fidanzato spazza i dubbi : di Silvia Natella Per Giulia Provvedi i giorni difficili all'interno della casa del Grande Fratello Vip sono finiti. Dopo la mamma, è il fidanzato Pierluigi Gollini a inviare un aereo sul cielo di ...

GIULIA SALEMI/ La doccia piccante con Francesco Monte crea scalpore - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : GIULIA SALEMI non nasconde le sue preoccupazioni per il suo rapporto con Francesco Monte, secondo finalista del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip 2018 - tredicesima puntata in diretta : doppia eliminazione : Stefano Sala - Grande Fratello Vip 2018 Dopo la scorsa puntata, l’ultima in onda di giovedì, il Grande Fratello Vip 2018 si avvia alle battute finali con il tredicesimo appuntamento, il terzultimo per questa edizione. E qui su DavideMaggio.it si rinnova il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella Casa. Grande Fratello Vip 2018: anticipazioni ...

Grande Fratello VIP 2018 - 13MA PUNTATA/ Diretta - finalista ed eliminato : la previsione di Benedetta Mazza - IlSussidiario.net : GRANDE FRATELLO Vip 2018, tredicesima PUNTATA: Martina Hamdy, Stefano Sala e Walter Nudo al televoto. Sorprese e lacrime per i Vip

Grande Fratello Vip - il dramma di Lory Del Santo : 'Perché non voglio più uscire da questa casa' : questa sera, lunedì 26 novembre, andrà in onda la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip , con la finalissima del 13 dicembre che si avvicina a grandi passi. E Lory Del Santo confessa di ...

Doppia eliminazione al Grande Fratello Vip 2018 e terzo finalista : Walter Nudo si unirà a Silvia Provvedi e Francesco Monte? : Grande Fratello Vip 2018 torna in onda anche oggi, 26 novembre, segnando l'inizio della corsa finale verso l'ultima puntata prevista per il 10 dicembre prossimo. Il reality show di Canale 5 è pronto ad andare incontro al gran finale e alla proclamazione del terzo vincitore della categoria vip ma, intanto, gli ascolti non migliorano e questa edizione è sicuramente destinata ad essere ricordata come quella flop. Secondo le ultime anticipazioni ...

Processo Corona - il pg : "Torni in carcere". E fa proiettare in aula la rissa tv con Ilary Blasi al Grande Fratello : La tesi dell'accusa: "Troppe violazioni alle regole imposte dal tribunale di sorveglianza. Sconti in cella il resto della pena"

Anticipazioni Grande Fratello Vip puntata 26 novembre 2018 : stasera due eliminati : Grande Fratello Vip stasera, le Anticipazioni sulla puntata del 26 novembre 2018 Cosa succederà stasera al Grande Fratello Vip? Le Anticipazioni sulla puntata di lunedì 26 novembre 2018 non mancano di certo. stasera andrà in onda il tredicesimo appuntamento con la terza edizione Vip del reality show e manca davvero poco alla fine. Chi segue […] L'articolo Anticipazioni Grande Fratello Vip puntata 26 novembre 2018: stasera due eliminati ...

Grande Fratello Vip - Perla Maria Monsè e Marchesa d'Aragona oltre la vergogna : spunta una foto con la 13enne : Consolidata star del web, la figlia di Maria Monsè , Perla Maria , ha fatto, ancora una volta, parlare di sé per via di una foto scattata durante la finale del concorso di bellezza Miss Europe ...