Governo | Conte | non ci sono linee contrapposte | esecutivo molto coeso

Conte - coesione sfida importante Governo : ANSA, - ROMA, 26 NOV - "La coesione territoriale è una delle sfide più importanti che questo Governo sta raccogliendo" dice il premier, Giuseppe Conte, intervenendo all'incontro organizzato da Poste ...

Governo - premier Conte : 'Con l'Unione Europea dialogo costruttivo' : La cena tra il nostro presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Juncker Presidente della commissione Europea e i suoi vice presidenti Moscovici e Dombrovskis pare sia riuscita a riportare il sereno tra Roma e Bruxelles. Almeno a parole, anche perché l'interesse di tutti è quello di cercare di abbassare i toni per tenere basso lo spread. Nel frattempo la trattativa non sarà semplice e andrà avanti ad oltranza. Il presidente del Consiglio ha ...

Manovra : Conte guadagna tempo - Governo pronto a limare i decimali : ... Salvini rimanda tutto al vertice di domani con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l'altro vicepremier Luigi Di Maio al quale dovrebbe partecipare anche il ministro dell'Economia Giovanni ...

Il voto sul decreto sicurezza potrebbe essere la prima fiducia del Governo Conte : Un iter parlamentare complicato e spesso in salita; tensioni all'interno del governo; fibrillazioni e malumori tra i 5 stelle destinati ad infrangersi contro il muro innalzato da Matteo Salvini, che non ha concesso alcun passo indietro agli alleati. È la cornice che accompagna il via libera definitivo al decreto sicurezza, provvedimento bandiera della Lega giunto all'ultimo giro di boa in zona Cesarini: ...

Manovra. Conte e Tria stasera a Bruxelles per convincere Juncker e Moscovici a dare tempo al Governo : Conte: "Dirò che il governo italiano vuole garantire l'obiettivo della stabilità finanziaria" Al confronto con Juncker, Conte sarà accompagnato dal ministro dell'Economia Giovanni Tria, mentre per ...

Conte : “Libertà di stampa è pilastro fondamentale. Elenco giornalisti buoni e cattivi dal Guatemala - non dal Governo” : “La libertà di stampa è un pilastro fondamentale della democrazia, nessuno può pensare sia stata mai messa in discussione. Non è mai stato all’ordine del giorno”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo le polemiche delle scorse settimane per gli attacchi alla stampa da parte del Movimento 5 stelle, ha partecipato a un incontro con tre giornalisti minacciati dalle mafie a Palazzo Reale di Napoli. “A volte”, ...

Il Governo chiede pietà all'Ue e Conte va a cena con Juncker : Jean-Claude stai sereno, la butta là Giuseppe Conte, perché "io non sono preoccupato". Domani il vertice europeo, stasera la cena con il presidente della Commissione, al tredicesimo piano di palazzo Berlaymont. "Incontrerò Juncker e mi confronterò con lui. Spiegheremo le nostre ragioni e ci confronteremo serenamente in modo molto costruttivo - dice il premier - Ho varie argomentazioni, le esporrò a tavola". Anche Luigi Di Maio adesso vuole ...

Vertice Conte-De Magistris : 'Il mio Governo aiuterà Napoli' : Un tour veloce dalla Calabria a Napoli. Ma all'ombra del Vesuvio il premier stravolge la sua agenda per di incontrare il sindaco de Magistris. Non un semplice saluto istituzionale ma un Vertice ...

ATA - parla Lo Curto : ‘Il Governo Conte discrimina i lavoratori del meridione’ : Sembra che per alcuni il provvedimento del Governo Conte all’interno del Bilancio 2019, discrimini i lavoratori ATA del Sud-Italia. Tra coloro che la pensano in questo modo c’è anche il deputato UDC marsalese Eleonora Lo Curto, tramite una nota stampa che riassumeremo in questo articolo. ATA: le dichiarazioni di Lo Curto sul Governo Conte La nota stampa di Eleonora Lo Curto inizia con tali parole: ‘Ancora una volta il Governo ...

Governo : Salvini - "Conte e Di Maio persone leali - rapporto squisito" : "Ci può essere qualche confronto e qualche discussione parlamentare, ma il rapporto umano secondo me viene prima di tutto: con Luigi Di Maio e Giuseppe Conte è un rapporto squisito, perché ho trovato due persone leali, coerenti, oneste e positive. Poi è chiaro che tra Lega e 5 Stelle, ci possono essere divergenze. Se dipendesse da me, questo Governo andrà avanti fino alla fine". Lo ha detto Matteo ...

La Ue boccia manovra ma il Governo non molla.Conte : dialogheremo : Roma, 21 nov., askanews, - Nessuna modifica 'al corpo' della manovra, al massimo qualche aggiustamento di dettaglio: questo è il messaggio che palazzo Chigi, lascia filtrare dopo l'attesa bocciatura ...

La Ue boccia manovra ma il Governo non molla.Conte : dialogheremo : ... ma avverte: "Ritengo che la drammatizzazione del dissenso tra Italia e Commissione europea danneggi l'economia italiana e di conseguenza l'economia europea".L'appello di Tria alla cautela non trova ...

Manovra - Governo tiene duro ma apre a modifiche. Conte : 'Impianto solido' : ... quindi di quello del precedente governo' e che 'noi siamo sempre convinti della nostra Manovra, della solidità del nostro impianto di politica economica e quindi sarò ben disponibile a valutare con ...