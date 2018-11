Gm | taglia forza lavoro 15%

General Motors chiude sette stabilimenti e taglia del 15% la forza lavoro : General Motors ridurrà la propria forza lavoro in nord America del 15%, tagliando di fatto 14.700 posti. Gm potrebbe anche chiudere cinque impianti in Nord America entro la fine del prossimo anno. Quattro stabilimenti negli Stati Uniti e uno in Canada potrebbero essere chiusi alla fine del 2019 nel caso in cui non fosse raggiunto un accordo con i sindacati per allocare maggiore lavoro in questi impianti.Probabile che la decisione assunta ...