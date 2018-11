Globe Soccer Awards | Cristiano Ronaldo e Allegri tra i finalisti

gazzetta

: Niente Pallone d’Oro? Ronaldo (ma pure Allegri) possono portare a casa un altro premio - CalcioNews24 : Niente Pallone d’Oro? Ronaldo (ma pure Allegri) possono portare a casa un altro premio - misorecordsuk : Globe Soccer Awards CR7 e Allegri tra i finalisti #Juve #Juventus - TUTTOJUVE_COM : Globe Soccer Awards, CR7 è in finale con Mbappè e Griezmann. Anche Allegri in lizza come 'Best Coach' -

(Di lunedì 26 novembre 2018)e Massimilianosono tra i candidati per la vittoria delrispettivamente nelle categorie Best Player e Best Coach. L'attaccante e l'allenatore della ...