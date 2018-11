Globe soccer awards a Dubai | Cristiano Ronaldo sfida i francesi Mbappè e Griezmann

Globe soccer Awards - Ronaldo sfida francesi Griezmann-Mbappè. Out Modric : (LaPresse) Cristiano Ronaldo per il tris consecutivo, i campioni del mondo Kylian Mbappè e Antoine Griezmann per una storica prima volta. E un’assenza di spicco, quella di Luka Modric, faro del Real Madrid e della Croazia, in lizza per il Pallone d’Oro e per il titolo di miglior giocatore dei Best Fifa Awards. E’ una corsa a tre per il premio ‘Best Player’ che verrà assegnato nella decima edizione del Globe ...

Globe soccer Awards - Allegri e Ronaldo in corsa per un premio : Il prossimo 3 gennaio a Dubai si terrà la premiazione dei Globe Soccer Awards, giunti alla decima edizione. Cristiano Ronaldo sfiderà Mbappé e Griezmann nella corsa al titolo di “Best Player” 2018. Al Madinat Jumeirah Hotel, in corrispondenza con la tredicesima Dubai International Sports Conference, si scoprirà se CR7 riuscirà ad aggiudicarsi il terzo Globe Soccer Best Player Award consecutivo. In lizza per un premio ...

Globe soccer Awards – Ronaldo per il tris consecutivo : il portoghese sfida i francesi Griezmann-Mbappè : Globe Soccer Awards, Ronaldo sfida francesi Griezmann-Mbappè. Out Modric Cristiano Ronaldo per il tris consecutivo, i campioni del mondo Kylian Mbappè e Antoine Griezmann per una storica prima volta. E un’assenza di spicco, quella di Luka Modric, faro del Real Madrid e della Croazia, in lizza per il Pallone d’Oro e per il titolo di miglior giocatore dei Best Fifa Awards. E’ una corsa a tre per il premio ‘Best ...